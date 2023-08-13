侯友宜合體王金平！喊話：母雞小雞綁一起 一起發揮團隊有效作戰
2024選舉藍綠白激戰，國民黨總統參選人侯友宜近期頻頻合體黨籍立委參選人，並於今（13）日南下高雄，與高雄及屏東立委參選人展開便當會，會中前立法院長王金平、高雄市黨部主委黃昭順等人皆到場響應。
記者翁子竣／台北報導
在高雄舉行首場「台灣要好 高雄挺侯」團結大會造勢前，侯友宜今上午與王金平、黃昭順等人，連袂高雄市立委參選人曹桓榮、李眉蓁、陳若翠、黃柏霖、陳美雅、鍾易仲、李明璇，及屏東縣立委參選人黃明賢、山地原住民立委參選人盧縣等人進行便當會，眾人就能源政策及高雄空汙問題熱烈討論，並針對未來行程與議題配合進行意見交流。
侯友宜表示，這次選舉，台南、高雄、屏東是重中之重的地區，雖然國民黨在這裡沒有執政縣市，小雞可能會相對辛苦，但相信只要有效發揮團隊作戰，在政策及議題上相互配合，地方行程不論是拜廟、掃街，都有議題性的設計，母雞小雞綁一起，絕對可以從南部往北拓展。
王金平表示，母雞與小雞絕對要緊密合作，母雞強，選舉就能贏，即便面臨困境，在大家團結共同努力下，一定能夠有所突破。而未來整體性政策提出後，開始由立委參選人在地方上宣講，與總統參選人相互配合，深入到地方，整體聲勢就可以提升。
也有立委參選人表示，高達六成多的民意，都希望下架民進黨政府，尤其侯友宜是南部的小孩，具有人情味，相信未來總統參選人與立委參選人密切合作，在行程及議題上，提出南部民眾有感的環境、能源、產業等政策，有信心可以翻轉既有的綠營根據地，讓國民黨明年大選總統及立委選舉，開出紅盤。