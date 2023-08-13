侯辦斥「ㄅ一ㄤˋㄅㄧㄤˋ」被扭曲 林靜儀反問：講這話合理嗎？
國民黨總統參選人侯友宜昨日赴台南廟口開講，提及昔日抓捕槍擊要犯陳進興的過程，並稱「如果說話不算話，會不會被打死不知道」，讓外界聯想是影射鴻海創辦人郭台銘之意，對此侯友宜競辦批評綠委斷章取義。民進黨立委林靜儀今（13）日表示，不能理解總統選舉造勢場合，為何要鉅細彌遺形容槍戰，而且為何要用興奮語氣與態度去講這個故事。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜昨日赴台南廟口開講，內容提及當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，描述陳進興當時要求他卸槍進到官邸，「如果沒有信用，子彈不長眼睛，是會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ的」，這番話讓外界認為在影射郭台銘，民進黨立委林靜儀與郭國文對此發文卻遭侯辦攻擊是斷章取義。
林靜儀今日回應，不能理解在總統選舉造勢場合中，如此鉅細彌遺形容槍戰過程，聽聞周邊的聲音 還很高興說有臨場感，認為大家都很尊重市長侯友宜的警察背景，但聽到槍響、槍戰恐怕就是有人在執勤過程中造成傷亡，不是應該要更謹慎、更嚴肅看待這件事情，不能理解為何要用興奮語氣與態度去講這個故事。
對於侯辦指斷章取義，林靜儀也說，自己引用《TVBS》下午新聞與截圖，引述的話也是從新聞影片截出來的，如過侯友宜沒有說過這種話為何會有新聞？重申用這樣的態度去講槍戰，提及「如果說話不算話，會不會被打死不知道」，這是合理的嗎？