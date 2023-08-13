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獨／尼克必看！日男當面掀裙親妹　台灣人海外緊急求救3專線公開

▲YouTuber「這群人」成員尼克的親妹妹「尼克妹」，在日本大阪遭掀裙性騷。旅遊品保協會公關主委李奇嶽，建議3招申訴管道，分享僑委會已有針對「性別平權及性騷擾爭議」之申訴資訊。（圖／翻攝自YouTube@尼克&ASHLY）
▲YouTuber「這群人」成員尼克的親妹妹「尼克妹」，在日本大阪遭掀裙性騷。旅遊品保協會公關主委李奇嶽，建議3招申訴管道，分享僑委會已有針對「性別平權及性騷擾爭議」之申訴資訊。（圖／翻攝自YouTube@尼克&ASHLY）

記者蕭涵云/綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克的親妹妹「尼克妹」，在日本大阪遭掀裙性騷，且犯人事後嘻笑毫無悔意，氣得尼克怒拍影片公開犯人嘴臉，求藉助眾人之力、鬧上國際新聞希望獲得平反。究竟國人赴日旅遊遇到類似事件該怎麼辦？《NOWnews今日新聞》記者電訪旅遊品保協會公關主委李奇嶽，他建議3招申訴管道，還分享僑委會已有針對「性別平權及性騷擾爭議」之申訴管道資訊。

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品保協會公關主委李奇嶽受訪表示，國人在海外出國旅行，如果遇到緊急事件，譬如被偷、被騙、被搶和被性騷擾等相關民刑事案件時，第一個建議報警、請當地警方處理。但如果遇到語言不通，當地法律、文化狀況不熟悉的話，他也建議旅客可以跟外交部駐外代表處等3管道聯繫，請求資源協助。

▲YouTuber「這群人」成員尼克的妹妹日前在日本大阪通天閣幫嫂嫂Ashly拍照時，突遭日男掀裙性騷，犯後還嘻笑無悔意。（圖／YouTube_尼克&ASHLY）
▲YouTuber「這群人」成員尼克的妹妹日前在日本大阪通天閣幫嫂嫂Ashly拍照時，突遭日男掀裙性騷，犯後還嘻笑無悔意。（圖／YouTube_尼克&ASHLY）
📌中華民國外交部：駐館位置及聯絡資訊
經查，外交部官網上有公告駐館位置及聯絡資訊，日本方面更是區分詳細，除了有台北經濟駐日文化代表處，還細分福岡、大阪、琉球（那霸）、札幌、橫濱等地。
對日本之旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095；電話則為日本境外撥打 (81-3) 32807811、日本境内撥打 (03) 32807811。

並設有境外撥打/境內直撥的「緊急聯絡電話」，提醒大家，非急難重大事件請勿撥打；為提升服務品質，電話内容將予錄音：
手機自國內撥打 (81-80)1009-7179、(81-80)1009-7436，
日本境內直撥：080-1009-7179、080-1009-7436；
代表處上班時間專線：(81-3) 3280-7811（內線4）、夜間警衛室專線 (81-3) 3280-7917。

▲李奇嶽向《NOWnews今日新聞》表示，不少產業仍處於疫情海嘯的第一排，應該要持續提供實質受創產業幫助政策，紓困、振興雙軌。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲旅遊品保協會公關主委李奇嶽，建議3招申訴管道。（圖／記者王嘉鴻攝）
📌交通部觀光局：24小時免付費旅遊諮詢熱線
觀光局設有24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011-765，全年無休為國內外旅客提供華語、英語、日語、韓語旅遊諮詢服務。及免付費旅遊申訴專線0800-211734（服務時間：週一至週五8:30~17:30）。

📌中華民國僑務委員會：旅遊諮詢服務
李奇嶽透露，中華民國僑務委員會在各處都有僑台商組織，成立海外急難救助協會等，是由熱心僑民在海外組成、遍佈各城市，都能提供必要的幫助。

經查，僑委會已有針對「性別平權及性騷擾爭議」之申訴管道資訊，更詳細劃分為中南美、北美、亞太、歐非四大區。駐日本代表處建議2管道，如男女共同參畫局女性人權熱線網站（專線0570-070-810）。


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