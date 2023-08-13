獨／尼克必看！日男當面掀裙親妹　台灣人海外緊急求救3專線公開

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📌中華民國外交部：駐館位置及聯絡資訊
經查，外交部官網上有公告駐館位置及聯絡資訊，日本方面更是區分詳細，除了有台北經濟駐日文化代表處，還細分福岡、大阪、琉球（那霸）、札幌、橫濱等地。
對日本之旅外國人急難救助服務專線 : 0800-085-095；電話則為日本境外撥打 (81-3) 32807811、日本境内撥打 (03) 32807811。
並設有境外撥打/境內直撥的「緊急聯絡電話」，提醒大家，非急難重大事件請勿撥打；為提升服務品質，電話内容將予錄音：
手機自國內撥打 (81-80)1009-7179、(81-80)1009-7436，
日本境內直撥：080-1009-7179、080-1009-7436；
代表處上班時間專線：(81-3) 3280-7811（內線4）、夜間警衛室專線 (81-3) 3280-7917。
📌交通部觀光局：24小時免付費旅遊諮詢熱線
觀光局設有24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011-765，全年無休為國內外旅客提供華語、英語、日語、韓語旅遊諮詢服務。及免付費旅遊申訴專線0800-211734（服務時間：週一至週五8:30~17:30）。
📌中華民國僑務委員會：旅遊諮詢服務
李奇嶽透露，中華民國僑務委員會在各處都有僑台商組織，成立海外急難救助協會等，是由熱心僑民在海外組成、遍佈各城市，都能提供必要的幫助。
經查，僑委會已有針對「性別平權及性騷擾爭議」之申訴管道資訊，更詳細劃分為中南美、北美、亞太、歐非四大區。駐日本代表處建議2管道，如男女共同參畫局、女性人權熱線網站（專線0570-070-810）。