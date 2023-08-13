喊ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ惹議　侯友宜斥綠造謠：當總統徹查光電弊案

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於後，侯友宜競選工作室隨即聲明痛批民進黨造謠，並同時以逐字稿回應：「裡面有人在唉唉叫，唉唉叫就知道，啊這下完蛋了，一定有人受傷。你要知道中槍傷，要是沒有趕快送醫院，如果中在比較重要的部位，那就死定了。所以我站在門口，我第一個就罵他(陳進興)，要罵他的時候他先罵我。 我做大隊長，他（陳進興）說老大你沒有信用，說好沒有要開槍為什麼又開槍？就罵我阿，說我沒有信用。的確，我們兩個有說好不要開槍，大家好好說。所以他開始罵我，我說哪有，他說裡面有人受傷了，我說受傷，受傷不然你要怎麼樣，看你要怎麼樣？他說要醫生跟護士進去幫他包紮。 請問一下，開槍是很瘋狂的欸，子彈是不長眼睛的耶，（此時現場麥克風爆音），喔，還有配樂，開槍的配樂，給配樂鼓掌一下，這布袋戲也有配樂，喔，有臨場感齁，ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一下，他跟我罵來罵去，罵完之後說要醫生跟護士進去包紮。」
對於民進黨扭曲ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ一說，侯友宜今受訪強調，他是在講過去他用生命保護台灣人民生命安全，現在他在選總統，最重要是要守護國家安全、保護所有台灣人性命，「過去我做得到，未來我也做得到」，這是他最大的目標。
話鋒一轉，侯友宜更痛批民進黨選舉奧步，抹黑、造謠不斷，把一個本就不是案件的餵毒案、餵藥案，最終都是烏龍案，到現在民進黨總統參選人賴清德也沒道歉。侯強調， ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大家印象最深的就是光電弊案，到現在也沒水落石出，侯喊話「當總統會將光電弊案一件一件查清楚，這才是最重要的。」