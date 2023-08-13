遭質疑用捷運、教育基金還債　柯文哲解析「民進黨就是要抹黑」

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至於捷運重置基金，柯文哲說，該基金是捷運蓋好以後未來要維修路軌、甚至車廂要買新的要準備一筆錢，在他任內是280.61億，前市長郝龍斌留下288.44億，任內支出是96.05億，剩下473億。柯文哲說，降低是因為台北市政府還是有跟銀行借錢，所以改跟捷運基金借錢去還利率比較高的（銀行），對於基金是有借據還有付利息；因為銀行利率比較高，捷運基金利率比較低，所以之間有利率差，但對於台北市政府來說，本來是欠銀行，現在是欠重置基金，所以重置基金並沒有少。
柯文哲說，在他任內策略是凡是欠銀行的、利率高的全部還掉，甚至借利率低的錢進來去還利率高的，甚至發行公債，從民間拿錢還銀行高利率的債務；所以當市長第一年，台北市的利息從29億到他任期第7年剩下4.3億。
至於教育基金，柯文哲比喻，基金就像是水池，不斷有水倒進去跟流出去，在郝市府時期，水池有113億，都堆在那裡，「所以我後來說，我們把水位下降，降到42.9億，不需要水池裝那麼多水，水夠他流出去就好了；「事實上在我任內，補的水跟用的水都增加，只是把水位下降而已」。
柯文哲繼續說，郝龍斌留了113.6億給他，但活期存款又沒有利息可以賺，放在那裡放一大堆錢，所以當時認為應該讓操作更緊密，「我的時代的支出比郝龍斌時代還要多，一生一平板、智慧校園、校園都光纖網路，教室free wifi，再加3個internet port，再加85吋觸控螢幕，國小三年級以上都有Ipad，我們其實花了很多錢去建構校園系統。
柯文哲最後表示，事實上他有下令，台北市政府所有的基金幾乎都水位下降，而且他也認為，基金的收入支出要更嚴格管制，不要收入支出的量每年的不太一樣，弄一個很大的緩衝帶，「我覺得緩衝帶太多，就代表財政控制能力太差」。
他最後批評，民進黨一直攻擊他用基金去還債，但真的挪用的話，「要多少公務員去坐牢」，一定是合法的，「民進黨都知道這些都合法，他們就是要抹黑而已」。