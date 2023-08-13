基隆大武崙沙灘3起溺水！慘釀3死　父女玩香蕉船「天人永隔」

遭質疑用捷運、教育基金還債　柯文哲解析「民進黨就是要抹黑」

▲前台北市長柯文哲解析任內台北市府還債策略。（圖／記者呂炯昌，2023.08.11）
▲前台北市長柯文哲解析任內台北市府還債策略。（圖／記者呂炯昌，2023.08.11）

記者邱新博／台北報導

近期特別預算問題讓民眾黨主席柯文哲與政府輪番交火，柯文哲批評蔡政府特別預算作假帳，民進黨民代則質疑柯文哲擔任台北市長任內還債都是用捷運跟教育基金。柯文哲在12日晚間發布《台灣不能淪為詐騙之島！我們一起組成國家打詐隊》影片指出還債策略，「事實上我有下令啦，我們台北市所有的基金幾乎所有水位都下降」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於外界不斷質疑柯文哲在擔任台北市長任內還債571億，可是第二任根本就沒還，甚至用捷運或是教育基金去還債根本不是真的還債。柯文哲說，他擔任市長前5年還了571億，後3年的確是沒有還債，因為發生新冠疫情、俄烏戰爭爆發導致通貨膨脹；但是後面3年疫情是0舉債，對比中央特別預算8400億。

至於捷運重置基金，柯文哲說，該基金是捷運蓋好以後未來要維修路軌、甚至車廂要買新的要準備一筆錢，在他任內是280.61億，前市長郝龍斌留下288.44億，任內支出是96.05億，剩下473億。柯文哲說，降低是因為台北市政府還是有跟銀行借錢，所以改跟捷運基金借錢去還利率比較高的（銀行），對於基金是有借據還有付利息；因為銀行利率比較高，捷運基金利率比較低，所以之間有利率差，但對於台北市政府來說，本來是欠銀行，現在是欠重置基金，所以重置基金並沒有少。

柯文哲說，在他任內策略是凡是欠銀行的、利率高的全部還掉，甚至借利率低的錢進來去還利率高的，甚至發行公債，從民間拿錢還銀行高利率的債務；所以當市長第一年，台北市的利息從29億到他任期第7年剩下4.3億。

至於教育基金，柯文哲比喻，基金就像是水池，不斷有水倒進去跟流出去，在郝市府時期，水池有113億，都堆在那裡，「所以我後來說，我們把水位下降，降到42.9億，不需要水池裝那麼多水，水夠他流出去就好了；「事實上在我任內，補的水跟用的水都增加，只是把水位下降而已」。

柯文哲繼續說，郝龍斌留了113.6億給他，但活期存款又沒有利息可以賺，放在那裡放一大堆錢，所以當時認為應該讓操作更緊密，「我的時代的支出比郝龍斌時代還要多，一生一平板、智慧校園、校園都光纖網路，教室free wifi，再加3個internet port，再加85吋觸控螢幕，國小三年級以上都有Ipad，我們其實花了很多錢去建構校園系統。

柯文哲最後表示，事實上他有下令，台北市政府所有的基金幾乎都水位下降，而且他也認為，基金的收入支出要更嚴格管制，不要收入支出的量每年的不太一樣，弄一個很大的緩衝帶，「我覺得緩衝帶太多，就代表財政控制能力太差」。

他最後批評，民進黨一直攻擊他用基金去還債，但真的挪用的話，「要多少公務員去坐牢」，一定是合法的，「民進黨都知道這些都合法，他們就是要抹黑而已」。

國人一出生就負債25.6萬！柯文哲轟民進黨做假帳　特別預算開後門

把北投變台灣的AI科技谷　郭台銘廟口開講：柯文哲8年不做我來做

直搗侯友宜新北大本營？柯文哲競總傳設在新莊　民眾黨：尚未定案

柯文哲神隱4天見牛鬼蛇神？四叉貓爆：赴嘉義海線大咖平安宴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀