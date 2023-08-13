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祖雄佳娜異國婚紗照出爐！地點全在台灣　甜喊：見證我們愛與成長

▲祖雄（右）與佳娜的異國婚紗照絕美出爐，地點全選在台灣，甜喊：「在台灣拍攝婚紗照，是見證我們的愛與成長。」（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
▲祖雄（右）與佳娜的異國婚紗照絕美出爐，地點全選在台灣，甜喊：「在台灣拍攝婚紗照，是見證我們的愛與成長。」（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

馬來西亞男星祖雄擁有帥氣臉龐與壯碩身材，今年7月求婚烏克蘭籍女星林佳娜，緊接著宣布懷孕雙重喜訊，目前來往台灣、馬來西亞及烏克蘭三地辦理結婚手續，兩人夢幻的異國風情婚紗照也搶先曝光。

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婚紗照地點選在夢幻歐式風格建築，由攝影團隊們操刀規劃，拍攝過程不僅結合歐式和中式風格，更融合了他們對愛情、家庭和藝術的深刻理解。祖雄、佳娜的高顏值，來到拍攝婚紗場地時還被誤以為是婚紗模特兒，佳娜表示，當時約有大概7，8對新人都一起在拍攝，「我們進來時他們都看著我們說，這是哪家婚紗公司請來的模特兒？」接著佳娜拉著祖雄打趣說，「這真的是我的老公，不是假的，我好不容易找到有人要跟我結婚，你們不要亂說。」

▲祖雄（左）與佳娜在台灣相遇、相戀，決定攜手共度人生。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
▲祖雄（左）與佳娜在台灣相遇、相戀，決定攜手共度人生。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
另外，佳娜對傳統婚紗風格充滿敬意，她認為，經典的白紗最能體現婚禮的神聖與純潔，對於選擇古裝婚紗，佳娜坦言是受一部古裝劇的啟發，在疫情期間陪著祖雄看了一部古裝劇後，就一直幻想自己是古代公主，特別想拍攝中式的風格，所以這次也特別安排了古裝婚紗的拍攝，算是一種中西合併的感覺。

▲祖雄（左）與佳娜在台灣相遇、相戀，決定攜手共度人生。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
▲祖雄（左）與佳娜的婚紗照擁有滿滿的歐洲風，地點都是在台灣。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
「在台灣拍攝婚紗照，是見證我們的愛與成長。」佳娜和祖雄在台灣相遇、相愛，並一起走過求婚的甜蜜時光。他們與一隻可愛的台灣貓一同建立了家庭。對小倆口來說，台灣是一個充滿意義的地方，佳娜深情地表示：「台灣對我們來說就是家，沒有什麼比紀念這一切更重要。」

▲祖雄（左）與佳娜在台灣相遇、相戀，決定攜手共度人生。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）
▲佳娜（右）認為白色婚紗最能體現婚禮的神聖與純潔。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）

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