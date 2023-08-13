地方派系挺郭台銘以黨紀開鑿？朱立倫喊回歸大家庭：情況越來越好
鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選動作頻頻，前苗栗縣長徐耀昌日前出席苗栗場「主流民意大聯盟」時，脫口稱「不只要下架民進黨，更要下架國民黨」，引發國民黨考紀會關切，並聲稱將進行調查。對此，國民黨主席朱立倫今（13）日受訪被問及，未來地方派系挺郭，是否皆以黨紀處理？他表示，任何分裂都是在幫民進黨，黨內爭議就是民進黨最愛話題，現在共同目標就是回歸大家庭，目前情況已越來越好。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘近來在屏東、苗栗分別參加「主流民意大聯盟」造勢活動，多名藍營地方人士皆到場響應。其中，在苗栗場活動上，幫忙站台助講的徐耀昌致詞時除質疑「國民黨給了苗栗什麼」，更痛批「不只要下架民進黨，更要下架國民黨。」
雖徐耀昌在活動結束後解釋為口誤，但此番說法一出，國民黨考紀會仍隨即表明，徐耀昌的說法已與黨員行為規範相牴觸，並構成考紀會應調查事件，黨部已在了解中。
朱立倫今出席「台灣要好高雄挺侯團結大會」，會前受訪被問及，接下來地方派系表示挺郭台銘，是否會不留情以黨紀處理？他表示，經過這段時間，包括總統候選人及各地所有黨員同志努力，「我們團結力量越來越強，幾乎所有同志都有決心，只有團結才能勝選。」
朱立倫重申說，任何分裂都是幫助民進黨，任何黨內爭議就是民進黨最愛的話題，現在大家共同目標，就是完全回歸大家庭團結努力，目前情況也是越來越好，不用再被綠營見縫插針，也不會受到影響。
是否已徐耀昌溝通？朱立倫回應，有關前幾天發生的事，考紀會會嚴正處理，就他所知徐耀昌現在正在大陸訪問。