美國史上最嚴重！夏威夷「末日野火」升至89死 逾2千建築遭燒毀
美國夏威夷州茂宜島8日遭到野火肆虐，死亡人數攀升至89人，是夏威夷成為美國一州以來，死傷最慘重的天災。由於當地仍有上千人失聯，當局表示死亡人數還有可能再度上升。根據統計，受創最為嚴重的小鎮拉海納（Lahaina）損失初估高達55億美元（約台幣1755億元）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，這場野火使得夏威夷茂宜島嚴重受創，夏威夷州長格林（Josh Green）12日下午在記者會上證實，野火罹難人數已經增加至89人，且仍有可能繼續攀升，「我們必須做好準備。格林表示，這場火災很有可能成為美國史上最大規模的天然災害。先前在1960年時，夏威夷曾發生一場海嘯奪走61條人命；在成為美國一州之前，夏威夷在1946年也曾碰上一場海嘯奪走超過150條人命。
夏威夷發展出一套緊急應急系統，在天災來臨前先進行警報，但這次有許多居民表示，野火侵襲之前，完全沒聽到警報聲。《美聯社》報導指出，夏威夷應變中心沒有紀錄顯示曾發出警報，儘管官方有發出手機簡訊，並透過電視和廣播系統播放緊急避難通知，但大範圍的停電、通訊中斷，使得警報未能廣泛傳播。
截至11日為止，一共有2200棟建築物受損或被摧毀，約2170英畝（約878公頃）土地燒毀。茂宜島及夏威夷島（Big Island，又稱大島）還有6處大火仍在燃燒。官方稱重災區拉海納的火勢已有85%獲得控制，但這座城鎮有許多歷史性標誌也已經付之一炬。
拉海納居民11日獲准返回家園，以評估火災的損失。《路透社》報導，聯邦緊急事務管理署（FEMA）統計，這座歷史古鎮80％遭焚毀，依受創嚴重的程度估算，損失約高達55億美元，當地超過1000棟建築遭到吞噬。