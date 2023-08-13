勞動部8月發錢「最高領4萬」 一圖看7天入帳時間！300萬人領起來
繼內政部陸續發房租、房貸補貼後，時序將進入8月下旬，根據勞動部勞保局行事曆顯示，勞保年金、勞退月退、國民年金喪葬、生育補助等17項給付，將在周二（15）起陸續入帳，預估約有300萬人受惠，其中勞保年金最高可領4萬元。《NOWnews今日新聞》整理勞動部8月下旬發錢圖表，提醒有請領的民眾記好時間確認是否入帳。
記者徐銘穗/綜合報導
在17項給付中，勞動部指出，最多人請領的是勞保年金，請領方式主要分為3種，分別是「按月領取老年年金給付」、「老年一次金給付」、「一次請領老年給付」。
不過，從2022年起，勞保年金請領年齡提高為63歲，也就是說，1960年出生的勞工，要在2023年才可以請領。據統計，截至2022年底有近160萬名勞工請領，超過2200人可以領到4萬，8萬人領3到4萬，52萬人領2到3萬，81萬人領1到2萬，17萬人領不到1萬。
至於國民年金給付，衛福部為加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，公布「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，並推出「國民年金保險費補助」，只要在2025年10月31日以前，已繳納2023年4月至12月保險費的國保被保險人，將由疫後特別預算補助其自付保險費50%。
衛福部指出，以一般身分被保險人為例，每月自付保險費將由新臺幣1186元減為593元，9個月最多可獲得補助5337元。