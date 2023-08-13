羅列許淑華救災三荒謬　卓冠廷：連好脾氣的大仁哥都生氣

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卓冠廷說，首先卡努颱風確實重創南投縣，但許淑華卻好像跟南投人活在兩個世界；8月3日中央陸續發佈警戒、撤離通知，結果8月4日許淑華還在歲月靜好、推銷觀光。被災民抱怨第一時間沒去災區的許淑華，為了掩飾自己在南投防災及救災的無能，她選擇用說謊的方式先指著別人鼻子罵，噴口水說國軍救災沒到位，再臭槓中央在防災過程不知不覺。但事實上，這一連串的卸責中，至少鬧了三大荒謬事件，每一件都是離譜至極，每一件也都不是一個縣市首長應該犯的錯誤。
首先是8月3日到5日，連3天的土石流警戒，許淑華視而不見。卓冠廷說，中央連發共34條黃色警戒、33條紅色警戒、12條撤離通知。許淑華身為指揮官，多次忽視撤離通知，以災情最嚴重的仁愛鄉來說，土石流紅色警戒地區的保全戶有464名，但只撤離了94人。
其次，卓冠廷表示，國軍8月5日就進駐災區，許淑華卻在8月8日謊稱國軍沒有來；而後，被質疑真正第一時間沒去災區的反而是許淑華本人
最後則是8月4日卡努颱風警報解除，中央才解除颱風災害應變中心，卓冠廷說，許淑華卻謊稱中央8月3日就撤災害應變中心，更刻意忽略8月5日院長還主持工作會議並與南投縣政府視訊，副院長鄭文燦更到南投調度中央資源協助南投。
卓冠廷說，中央從行政院正副院長、內政部長林右昌、國軍及中央各單位為南投水深火熱忙翻天，立委蔡培慧更是沒日沒夜四處會勘，聯絡農業部協助民眾農損補償，說真的許淑華可以不用感謝，因為他們都知道這是他們該做的。
卓冠廷透露，許淑華一連串疏失，就他的了解第一時間院長也覺得就算了，但許一連串的撒謊、騙人、責怪出力的人，這就是人品的問題了，「對，妳真的很沒品。」最重要的，連縣長的職責都沒做到，差點釀成更大的災害，「妳真的需要對南投人誠摯道歉。」