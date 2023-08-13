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羅列許淑華救災三荒謬　卓冠廷：連好脾氣的大仁哥都生氣

▲民進黨發言人卓冠廷羅列出南投縣長許淑華救災三大荒謬，稱連好脾氣的大仁哥都生氣。（圖／南投縣政府提供）
▲民進黨發言人卓冠廷羅列出南投縣長許淑華救災三大荒謬，稱連好脾氣的大仁哥都生氣。（圖／南投縣政府提供）

記者陳威叡／台北報導

颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，而行政院長陳建仁日前曾公開誇獎高雄市長陳其邁防災超前部署，提及「但有些就不是這樣」，遭解讀為暗指南投縣長許淑華，而事後許淑華透露地方有災情，而中央防災應變中心卻已撤掉。民進黨發言人卓冠廷今（13）日於臉書表示，為何連好脾氣的大仁哥都生氣，因為許淑華真的太扯，並點出救災三大荒謬事件，每一件都不是縣市首長應該犯的錯誤，連縣長的職責都沒做到，差點釀成更大的災害，「妳真的需要對南投人誠摯道歉。」

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卓冠廷說明，為什麼連好脾氣的院長陳建仁都生氣，那是因為許淑華真的太扯，而院長其實很少發脾氣，這次面對南投縣的災情卻讓他不忍了。卓解釋，一個縣長不進入狀況，甚至為了轉移焦點，掩蓋此次防災及救災不力造成的民怨，不惜用說謊跟惡意攻擊院長與中央政府的方式，是誰都會受不了，但也因此，讓真相更清楚攤開在國人面前，社會能有公評。

卓冠廷說，首先卡努颱風確實重創南投縣，但許淑華卻好像跟南投人活在兩個世界；8月3日中央陸續發佈警戒、撤離通知，結果8月4日許淑華還在歲月靜好、推銷觀光。被災民抱怨第一時間沒去災區的許淑華，為了掩飾自己在南投防災及救災的無能，她選擇用說謊的方式先指著別人鼻子罵，噴口水說國軍救災沒到位，再臭槓中央在防災過程不知不覺。但事實上，這一連串的卸責中，至少鬧了三大荒謬事件，每一件都是離譜至極，每一件也都不是一個縣市首長應該犯的錯誤。

首先是8月3日到5日，連3天的土石流警戒，許淑華視而不見。卓冠廷說，中央連發共34條黃色警戒、33條紅色警戒、12條撤離通知。許淑華身為指揮官，多次忽視撤離通知，以災情最嚴重的仁愛鄉來說，土石流紅色警戒地區的保全戶有464名，但只撤離了94人。

其次，卓冠廷表示，國軍8月5日就進駐災區，許淑華卻在8月8日謊稱國軍沒有來；而後，被質疑真正第一時間沒去災區的反而是許淑華本人

最後則是8月4日卡努颱風警報解除，中央才解除颱風災害應變中心，卓冠廷說，許淑華卻謊稱中央8月3日就撤災害應變中心，更刻意忽略8月5日院長還主持工作會議並與南投縣政府視訊，副院長鄭文燦更到南投調度中央資源協助南投。

卓冠廷說，中央從行政院正副院長、內政部長林右昌、國軍及中央各單位為南投水深火熱忙翻天，立委蔡培慧更是沒日沒夜四處會勘，聯絡農業部協助民眾農損補償，說真的許淑華可以不用感謝，因為他們都知道這是他們該做的。

卓冠廷透露，許淑華一連串疏失，就他的了解第一時間院長也覺得就算了，但許一連串的撒謊、騙人、責怪出力的人，這就是人品的問題了，「對，妳真的很沒品。」最重要的，連縣長的職責都沒做到，差點釀成更大的災害，「妳真的需要對南投人誠摯道歉。」

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