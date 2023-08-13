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沒陸客全年旅客目標跳票？觀光局：年底達600萬旅客來台沒問題

▲中國疫後始終不開放陸客團來台灣，業者跳腳，交通部觀光局今（13）日表示，預估9月上旬將迎接第400萬人次國際客來台，並重申兩岸旅遊應對等開放。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲中國疫後始終不開放陸客團來台灣，業者跳腳，交通部觀光局今（13）日表示，預估9月上旬將迎接第400萬人次國際客來台，並重申兩岸旅遊應對等開放。（示意圖／記者蕭涵云攝）

記者李琦瑋／綜合報導

觀光局訂出年底迎600萬人次國際觀光客目標，其中100萬為陸客，但至8月初，僅300多萬人次來台，大陸文旅部日前天宣布，第三批出境旅遊業務，台灣仍未包含在內，引發「百萬陸客來台跳票、全年600萬國際旅客難達標」等質疑，交通部觀光局今（13）日指出，疫後來台國際客逐步回流，預估9月上旬將迎接第400萬人次，年底達600萬旅客來台沒有問題。

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中國持續開放團客出國旅遊地，日前新增美日韓等78國，但仍沒包括台灣，引發旅行業者不滿，認為是我方不願釋出善意，導致禁團令無法解除，雙方僵持不下，只是在懲罰業者，並質疑交通部喊出今年百萬陸客來台目標面臨跳票，全年600萬國際旅客來台也面臨挑戰，旅遊業等到「快翻臉」，正醞釀向中央抗議爭取開放。

對於陸方作法，總統府表示，願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；行政院長陳建仁透過臉書指出，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，近期對外公布相關方案。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政府擬優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，對旅遊業來說算是好消息，雖然占整體市場量不大，從疫情前（2018、2019年）來看，旅外大陸旅客來台每年約有8萬至10萬人，僅占整理入境旅客市場0.8%左右，但至少有釋放出善意，讓兩岸觀光交流往好的方向發展，當然還是希望我方能先解除禁團令，再者是大陸跟著開放。

觀光局表示，疫情3年，台灣觀光建設、行銷並未止歇，不但推動以訓代賑之人才培訓、入境旅行社紓困等措施，有效穩定觀光就業人數，112年6月從業人力22萬2,714人，已超疫情前21萬4,937人水準；亦振興國旅，111年恢復疫前規模，112年第一季12歲以上國人國內旅遊總次數約達6千萬旅次，較108年同期4,977萬旅次成長21%，顯示國旅市場恢復快速優於預期。

觀光局指出，觀光產業疫後已見復甦，觀光遊樂業及旅宿業更勝以往。旅行社（含分公司）家數已回升，截至112年6月計達3,974家；觀光遊樂業穩定發展，疫情期間仍增加2家，已達27家；疫情期間觀光旅館及一般旅館家數雖有下降，但民宿家數持續增長，至112年6月旅宿業家數達近年高峰，為14,581家。

觀光局提到，112年來台旅客人次以恢復疫情前一半的600萬人次為目標，第300萬人次已於7月21日達成，預估9月上旬將迎接第400萬人次。觀光局代理局長周廷彰指出，港澳、韓國，以及新南向市場馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南等，及長線的歐美市場，均已超過疫情前一半的水準，其中新南向市場在來台旅客的占比，更從疫情前的不到3成成長至4成，顯見來台旅客市場逐步恢復，年底達600萬來台旅客沒有問題。

因應疫後觀光環境的轉變，以及交通部觀光署9月15日掛牌，正是台灣觀光推展的重要的里程碑。觀光局再次重申，台灣展開雙臂歡迎世界旅客到台灣旅遊；有關兩岸旅遊交流，期待雙方應對等開放，觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）目前也持續溝通中，目標朝團客雙向同時恢復交流而努力。

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