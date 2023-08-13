「英仙座流星雨」登場！每小時達百顆 各地天氣、觀星指數一次看
夏夜最美麗、最壯觀的「英仙座流星雨」今（13）日達到極大，每小時「天頂流星數」可達到100，台北市立天文館指出，由於不受月光影響，這次是近年來觀賞條件最佳的一次。中央氣象局則說明，今晚到明（14）日清晨，最好觀測到「英仙座流星雨」的地點為花東地區，其次是北台灣，中南部由於雲層較多，還可能有雷雨情況，綜合評估下，可能較難欣賞到「英仙座流星雨」。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，本次「英仙座流星雨」受月光的影響小，北部沿海、馬祖上半夜天氣尚可，下半夜漸轉多雲，需要碰碰運氣，北部其它地區和宜蘭，受午後對流雲系影響，入夜時雲量仍偏多，需等待雲層消散，越晚越有機會，觀星指數3顆星。花東天氣則相對穩定，僅山區有午後零星陣雨，雲散去後追星成功機率高，觀星指數4顆星。
氣象局提及，中部、澎湖、金門則受西南風影響，雲量有時偏多、零星陣雨，需在雲中碰碰運氣，觀星指數2顆星。南台灣則受西南風影響、雲量偏多，且越到下半夜降雨機率越提高，觀星指數只有1顆星。
台北市立天文館補充，「英仙座流星雨」輻射點約在晚上8時自東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量也漸增，而影響觀賞流星的月亮則在凌晨3時左右才升起，建議可把握月出前的時間觀賞。觀賞流星雨不需要特殊設備，只要在無光害、視野開闊處以肉眼或相機即可捕捉到劃過天際的流星美景。