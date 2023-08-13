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NBA／Gasol搭檔Kobe經典戰役回顧　湖人復仇塞爾提克奪二連霸

▲2010年NBA總冠軍戰，湖人與塞爾提克血戰七場，最終紫金軍團在Pau Gasol與Kobe Bryant帶領之下，以4勝3復仇奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲2010年NBA總冠軍戰，湖人與塞爾提克血戰七場，最終紫金軍團在Pau Gasol與Kobe Bryant帶領之下，以4勝3復仇奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

在美國職籃NBA歷史上有許多值得紀念的經典時刻，特別是Pau Gasol與Kobe Bryant的組合無疑是紫金軍團的經典，幫助湖人隊獲得2009和2010年總冠軍，與此同時，他們也一起經歷了許多令人難忘的戰役。

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1. 2008 NBA西區決賽：湖人 vs. 馬刺
這是Gasol初次代表湖人出戰的季後賽，他與Kobe對上衛冕軍、由Tim Duncan、Tony Parker和Manu Ginóbili領軍的馬刺。當時外界普遍認為衛冕軍馬刺勝出機率大，但在Kobe和Gasol的出色配合下，湖人以4勝1敗淘汰馬刺，成功闖入總決賽。

2. 2009 NBA西區決賽：湖人 vs. 金塊
這是一場實力相當的對決，當時的丹佛金塊由「甜瓜」Carmelo Anthony和Chauncey Billups帶領，經過7場激戰，Kobe與Gasol絕佳的默契配合，率領湖人順利繼續挺進。

3. 2009 NBA總決賽：湖人 vs. 魔術
奧蘭多魔術在那一年出奇制勝，在Dwight Howard的領軍之下，一路過關斬將打進總決賽。但在這場決賽中，Kobe和Gasol完美地搭配，用了5場比賽，以4勝1敗擊敗魔術，湖人如願奪冠。

4. 2010 NBA西區決賽：湖人 vs. 太陽
該年太陽擁有Steve Nash和Amar'e Stoudemire這對組合，也是當時西區的強隊之一，該系列戰展現出Kobe與Gasol默契與互補，關鍵第5戰，Kobe在終場讀秒前的一個轉身跳投落空，Ron Artest搶下籃板補籃幫助湖人取得勝利。

5. 2010 NBA總決賽：湖人 vs. 塞爾提克
2008年總決賽，湖人敗給了塞爾提克。此次再度對決，Kobe和Gasol帶著復仇的決心，與「GAP三巨頭」Paul Pierce、Kevin Garnett和Ray Allen領軍的綠衫軍進行了7場血戰，湖人最終贏得了冠軍。

6. 2010年聖誕大戰：湖人 vs. 熱火
這場聖誕大戰對戰邁阿密熱火，Kobe和Gasol面對由LeBron James、Dwyane Wade和Chris Bosh新組建的「三巨頭」。儘管湖人最終是吞下敗仗，但這場比賽成是他們合作中的另一場經典戰役。

▲湖人王朝經典雙人組，Pau Gasol與Kobe Bryant深厚的兄弟情。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人王朝經典雙人組，Pau Gasol與Kobe Bryant深厚的兄弟情。（圖／美聯社／達志影像）

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