三上悠亞經紀人「混血帥顏」不輸偶像！自爆臉上曾動刀曬對比照
日本暗黑天后三上悠亞8月16日即將引退，她8月初來台參加TRE台北國際成人展時，吸引許多粉絲把握最後機會，前來目睹女神的絕美容顏。而她身旁的帥哥經紀人Kahemi，因擁有高䠷身材及混血臉蛋也連帶引起注目，據了解，Kahemi不只是三上悠亞的經紀人，也是一名小模特兒，他曾在IG上承認自己做過隆鼻手術，更公開前後對比照，引來網友們熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
三上悠亞在參與TRE台北國際成人展時，經紀人Kahemi帥氣的外貌連帶引起一陣討論，不少網友大讚他擁有男團偶像等級的臉蛋。事實上，Kahemi在業界早已小有名氣，他不只長相英俊，且還擁有184公分高䠷身材，他的身分不只是三上悠亞經紀人，也是個小模特兒。而Kahemi曾在IG上坦承曾經做過隆鼻手術，還公開「Before&After對比照」，對於整形的態度十分坦然。
而三上悠亞在來台幾天的活動中，一旁總有Kahemi專注工作的身影，Kahemi不但會在三上悠亞受訪、出席活動時認真側拍，也會守在三上悠亞身邊，關注她的狀況，是一名非常稱職的經紀人。Kahemi的IG也時常會分享三上悠亞生活、工作中的側拍照，因為兩人關係要好，曾有人誤以為Kahemi就是三上悠亞的男友，但其實Kahemi早已名草有主。