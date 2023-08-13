警追行車糾紛！意外破獲女子遭囚禁性侵　險遭40萬賣往泰國當豬仔

陳以信指美盼賴清德過境低調　外交部：錯誤表述深感遺憾

▲台灣副總統賴清德將在出訪友邦巴拉圭時過境美國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣副總統賴清德將在出訪友邦巴拉圭時過境美國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

副總統賴清德昨率特使團出訪巴拉圭，並過境美國紐約，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）到場接機。對於美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）非照往例接機，國民黨立委陳以信認為，接機規格不若以往，美方盼賴清德此行低調，不欲中美關係受賴清德過境衝擊。對此，外交部表示，對於立委作出錯誤表述與評論，令人費解，外交部也感到遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德擔任總統特使，12日啟程赴南美洲友邦巴拉圭參加新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，今天過境紐約，預定停留約25小時。

賴清德擔任總統特使率團訪問巴拉圭，美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在過去稱為推特（Twitter）的社群平台X發文表示歡迎：「副總統賴清德，歡迎您在前往巴拉圭途中過境來到紐約！我很高興在我參加姊妹婚禮之際，美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）能接待您和您的代表團。期待能在舊金山見到您！」

賴清德也推文回覆道：「感謝AIT主席對我們來到紐約的熱烈歡迎，在您姊妹舉行婚禮的這個重要時刻，祝賀您們一家。我期待和您在舊金山相會！」

對於賴清德過境美國，並非美國在台協會理事主席接機。陳以信表示，美方此舉與過往慣例有所不同。他舉例，2012年時任副總統吳敦義出訪多明尼加，過境美國紐約時，美國在台協會理事主席薄瑞光專程從夏威夷飛到紐約去接機，象徵對台美關係高度重視；這次美方接機規格不若以往，或許美方希望賴清德此行更加低調，代表美方不欲中關係受到賴過境的衝擊。

外交部表示，羅森柏格本人於美東時間8月11日及12日兩度親自推文，表達竭誠歡迎賴副總統，同時清楚說明她本日因參加家人婚禮而不克親自相迎，期待與賴副總統於舊金山會晤，副總統也轉貼推文並恭喜羅森柏格主席。

外交部批評，在如此明確的資訊背景下，竟然還有立法委員作出錯誤表述與評論，令人費解，外交部也感到遺憾。理應提供國人正確資訊的國會議員及意見領袖，竟然刻意忽略公開資訊，發表臆測的訊息。外交部期盼與國人及各界共同努力，提升媒體識讀能力。

外交部說，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例。這次賴副總統過境美國也不例外，美方循例依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則提供各項協助，台美雙方並在過程中充分協調、緊密溝通。

賴清德抵紐約「AIT主席未到場接機」　藍委分析：美方盼此行低調

紐時：賴清德低調過境美國　展現穩健可靠形象

賴清德出訪巴拉圭　蔡英文盼完成兩目標「一起站在民主自由陣線」

啟程巴拉圭展開自信交流　賴清德：替蔡英文完成兩大目標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀