陳以信指美盼賴清德過境低調　外交部：錯誤表述深感遺憾

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賴清德擔任總統特使率團訪問巴拉圭，美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在過去稱為推特（Twitter）的社群平台X發文表示歡迎：「副總統賴清德，歡迎您在前往巴拉圭途中過境來到紐約！我很高興在我參加姊妹婚禮之際，美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）能接待您和您的代表團。期待能在舊金山見到您！」
賴清德也推文回覆道：「感謝AIT主席對我們來到紐約的熱烈歡迎，在您姊妹舉行婚禮的這個重要時刻，祝賀您們一家。我期待和您在舊金山相會！」
對於賴清德過境美國，並非美國在台協會理事主席接機。陳以信表示，美方此舉與過往慣例有所不同。他舉例，2012年時任副總統吳敦義出訪多明尼加，過境美國紐約時，美國在台協會理事主席薄瑞光專程從夏威夷飛到紐約去接機，象徵對台美關係高度重視；這次美方接機規格不若以往，或許美方希望賴清德此行更加低調，代表美方不欲中關係受到賴過境的衝擊。
外交部表示，羅森柏格本人於美東時間8月11日及12日兩度親自推文，表達竭誠歡迎賴副總統，同時清楚說明她本日因參加家人婚禮而不克親自相迎，期待與賴副總統於舊金山會晤，副總統也轉貼推文並恭喜羅森柏格主席。
外交部批評，在如此明確的資訊背景下，竟然還有立法委員作出錯誤表述與評論，令人費解，外交部也感到遺憾。理應提供國人正確資訊的國會議員及意見領袖，竟然刻意忽略公開資訊，發表臆測的訊息。外交部期盼與國人及各界共同努力，提升媒體識讀能力。
外交部說，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例。這次賴副總統過境美國也不例外，美方循例依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則提供各項協助，台美雙方並在過程中充分協調、緊密溝通。