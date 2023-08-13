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不滿賴清德過境美！中國外交部「慣例」反對　怒指：麻煩製造者

▲賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮發表行前談話。（圖／總統府YouTube）
▲賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮發表行前談話。（圖／總統府YouTube）

國際中心徐筱晴／綜合報導

副總統賴清德昨日啟程，前往南美洲友邦巴拉圭並出席該國總統就職典禮，今天已抵達美國紐約。對此，中國外交部「按照慣例」回應，指出賴清德是頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，並反對任何形式的美台官方往來，正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

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中國外交部發言人表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂份子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美國政府與台灣方面進行任何形式的官方接觸。「中方對美方執意安排賴清德『過境』竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。」

此外，中國外交部還稱「賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」，並指美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」。

發言人再強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持台獨分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

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