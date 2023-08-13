不滿賴清德過境美！中國外交部「慣例」反對 怒指：麻煩製造者
副總統賴清德昨日啟程，前往南美洲友邦巴拉圭並出席該國總統就職典禮，今天已抵達美國紐約。對此，中國外交部「按照慣例」回應，指出賴清德是頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，並反對任何形式的美台官方往來，正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。
國際中心徐筱晴／綜合報導
中國外交部發言人表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂份子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美國政府與台灣方面進行任何形式的官方接觸。「中方對美方執意安排賴清德『過境』竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。」
此外，中國外交部還稱「賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」，並指美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整。事實再次證明，當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」。
發言人再強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持台獨分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。