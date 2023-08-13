iPhone 15最新模型機曝光！「6大改變」一次看 靜音撥片真的掰了
蘋果下一代手機 iPhone 15 系列預計將於9月的秋季發表會上推出，各種改版消息也讓全球果迷引頸期盼。近期又有YouTube頻道搶先開箱15代的模型機，更整理出機體6大變化，而延續20年的靜音撥片設計也真的掰了。
記者潘毅/綜合報導
擁有1970萬訂閱的數位YouTube 頻道Unbox Therapy昨（12）釋出 iPhone 15模型機開箱影片，並歸納出「6大變革」：
一、邊框收窄：影片中可以看出iPhone 15與14代對比，邊框明顯要窄上一號。
二、靜音撥片掰了：20年前就有的靜音撥片，在iPhone 15上就看不到了，變為 Action 按鈕，操作類似Apple Watch Ultra 的邏輯，使用者可個性化制定操作。
三、機身質感：iPhone 15機身側邊為金屬拉絲效果，背面則為磨砂質感，增加握感與防滑性。
四、動態島變小：動態島在15代的面積變小，加上邊框變窄，螢幕空間更加擴大。
五、USB-C：15代會將Lightning改成USB-C端口，是許多用戶眾所期盼的變化。
六、音量鍵變成一體： 15 代的音量鍵採用一體設計，而非過往一樣的分離設計。