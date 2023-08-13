阿Sa蔡卓妍證實分手！與百億富三代男友6年情斷 40歲結不了婚
40歲香港女星蔡卓妍「阿Sa」與「百億麻將館大王」石鑑輝三兒子石恆聰交往長達6年，卻遲遲沒有結婚消息。怎料，今（13）日卻傳出兩人分手，而原因出在石恆聰，不僅沒有要和蔡卓妍結婚的打算，還和一名圈內女性友人太過親密，成為分手主因。稍早蔡卓妍已證實此事，並強調兩人之間沒有第三者，純屬和平分手。
記者詹鎰睿/綜合報導
據《星島頭條》報導，蔡卓妍證實分手一事，並強調兩人是和平分手，彼此間有些問題，但絕對沒有第三者介入，至於細節不方便透露，感謝外界關心。
報導先前指出，個性愛玩的石恆聰，夜生活非常豐富，毫不避諱與女性友人外出約會，相反地，蔡卓妍早視男方為結婚對象，即便身邊很多人追求，但蔡卓妍相當專情，大多時間都在陪伴石恆聰。
更有消息人士爆料，石恆聰與圈內一名「C小姐」關係過於親密，而蔡卓妍通通知情，無奈已經到了40歲的年紀，蔡卓妍自認很難再找到新的對象，只好選擇隱忍一切，最後在越來越多朋友的勸說下，蔡卓妍才決定忍痛分手。
由於蔡卓妍近期不斷在IG上分享旅行的生活，而身邊遲遲未見男友石恆聰，引發外界好奇。對此，蔡卓妍身邊友人透露，雖然已經回到單身，但蔡卓妍十分受傷，有鑑於她報喜不報憂的性格，大家也都沒有特別講，都是默默陪著蔡卓妍旅遊散心。