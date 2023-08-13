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非法移工疫後飆升？勞動部：移工失聯有改善、較去年同期減4400人

▲媒體報導非法移工疫後飆升，勞動部今（13）日回應，移工失聯有改善、較去年同期減4400人。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲媒體報導非法移工疫後飆升，勞動部今（13）日回應，移工失聯有改善、較去年同期減4400人。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）

記者李琦瑋／台北報導

媒體報導，2018年我國失聯移工有5萬1482人、觀光等脫逃的「非失聯移工」有3萬8483人，合計近9萬人，截至今年5月底攀升至逾11萬人，民間公司聘用失聯移工現象越來越多。勞動部今（13）日回應，今年1月至6月底移工失聯發生率2.28%，較去年同期3.14%已大幅降低，發生失聯人數也減少約4400人，移工發生失聯問題從今年起已有明顯改善；另為改善產業缺工減少失聯誘因，勞動部多次跨部會協商，已鬆綁營造業及農業等移工政策，並且建立外國仲介停權機制等，落實移工有效開放、管控失聯。

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媒體指出，移工會失聯，就是因為打黑工的利益高於合法管理下打工的收入，移工從母國到異鄉工作，就是要賺錢，目前合法移工待遇相較打黑工低，要解決失聯移工問題，必須對移工政策全盤檢討，尤其對人力仲介費用及佣金考慮調整。

勞動部指出，移工失聯原因眾多，去年受疫情影響移工引進受限，無法順利遣送失聯移工，導致國內勞動力供需失衡，111年1月至6月移工失聯發生率3.14%，到了去年底升至全年5.96%，但自今年3月邊境、航班恢復正常，移工在台人數持續增加至73.9萬人，再加上與移民署合作加速失聯移工遣返、推動自行到案及國安團隊持續查處非法僱用及非法媒介等措施，今年1月至6月底移工發生失聯人數1.67萬人，較去年同期2.1萬人，減少約4,400人。

勞動部認為，務實的從產業缺工需求、維護國人就業及預防移工失聯權衡移工開放政策，才能有效的減少因供需失衡造成的移工失聯原因。所以，從今年開始多次跨部會協商移工政策，並自112年6月15日修正發布相關法規，開放一般營造業移工8,000名並視需求最高到1.5萬名、擴大開放農業移工適用範圍及名額至1.2萬名、放寬機構看護聘僱移工新增1.4萬名、協助產業及家庭雇主留用移工轉任中階技術人力已核准1.3萬名。

另外也檢討營造與農業移工同時存在失聯發生率較高及非法僱用也偏高的失衡現象，請內政部及農業部將對於新開放行業，加強雇主引進選工及提升聘僱法遵認知，自源頭預防移工失聯。

勞動部提到，源頭管理也要從外國選工及仲介收費強化，勞動部今年透過移工來源國雙邊合作會議，持續討論擴大移工直接聘僱範圍，今年8月8日的台印勞工工作層級會議，就取得擴大納入印尼機構看護工可直接聘僱的共識，直接減輕移工國外仲介費用負擔，並已修正法規在7月18日預告結束及通過法規審查，將儘速公告實施建立每3個月定期查核外國仲介公司引進移工失聯人數比率機制，一旦逾規定人數比率就立即停權最高4週不得引進移工來台；另自今年7月起，啟動專案計畫，追查人力仲介公司超收費用情形。

勞動部也努力提升移工權益保障，除產業移工與本國勞工皆一體適用勞基法基本工資保障及調整金額外，自111年8月10日起，也調高新引進或期滿續聘的家事移工每月薪資至2萬元；至於移工聘僱期間，可與雇主合意轉換或依法定事由核准轉換，目前移工成功轉換新雇主已達9成。

另外，勞動部也已提案修法加重處罰非法僱用改按非法僱用人數計罰，及提高非法媒介者5倍罰則最高至150萬元罰鍰。除了與國安團隊合作持續查處非法僱用及非法媒介者外，開放政策及源頭管理的各項新措施也需多管齊下，勞動部將與內政部等部會跨部會合作，共同持續就政策面、預防面、查處面向，精進相關作為，才能有效開放、管控降低移工失聯情形。

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