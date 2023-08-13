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推動產官學合作創新 中榮「五方聯盟產學媒合會」啟動

▲推動產官學合作創新，中榮攜手成大、興大、中科與南科，成立的「五方聯盟產學媒合會」今日啟動。（圖／中榮提供）
▲推動產官學合作創新，中榮攜手成大、興大、中科與南科，成立的「五方聯盟產學媒合會」今日啟動。（圖／中榮提供）

記者金武鳯/台中報導

台中榮民總醫院今日舉辦「五方聯盟產學媒合會」，由臺中榮總醫學研究部、國立成功大學、國立中興大學、國家科學及技術委員會所屬中部科學園區管理局及南部科學園區管理局攜手合作，簽署合作意向書，藉此促進產學媒合及研發創新，進而激發產官學深度合作。

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本項合作意向書是由國家科學及技術委員會陳儀莊政務副主委、成功大學沈孟儒校長、中興大學詹富智校長、中部科學園區管理局許茂新局長、南部科學園區管理局蘇振綱局長等五方機構首長代表簽署，並由陳儀莊政務副主委擔任聯盟啟動儀式之見證人，見證五方聯盟正式啟動。

▲臺中榮民總醫院今日舉辦「五方聯盟產學媒合會」，由臺中榮總醫學研究部等五機關首長代表簽署合作意向書。（圖／中榮提供）
▲臺中榮民總醫院今日舉辦「五方聯盟產學媒合會」，由臺中榮總醫學研究部等五機關首長代表簽署合作意向書。（圖／中榮提供）
台中榮總陳適安院長指出，這場盛會彰顯了產官學合作的重要性，為台灣的生技產業帶來更多創新動力。臺中榮總醫學研究部、成功大學、中興大學、中科管理局及南科管理局將攜手合作，促進跨領域的知識交流，推動更多優秀創新項目脫颖而出，為產業發展注入新契機。


配合本次簽署活動舉辦兩場專題演講，第一場次由國家科學及技術委員會科技辦公室劉祖惠主任介紹「生技產業資源和國家政策的發展方向」，讓與會者更深入了解產業動態和未來趨勢。第二場則為「生醫產業新創實務經驗分享」，由已有豐富創業經驗之醫師及教授們，分享自身在生醫產業之新創實務經驗。



今日活動也邀請30家企業參展，包含昆霖儀器、創甡生物科技、儕陞生化、睿生光電、東昕精密科技、可成生物科技、柏瑞醫、伊達醫療器材、歐承健、華碩電腦、瀛海矽康科技、全微精密、全日罩科技、芙姵爾生醫、賦智行雲科技、寶泓生醫、合錦科技、達勁生技、台灣恩寧、先見基因科技、普達康、明佑國際、強盛興、富貴醫療儀器、永英、優醫、宜彤彥科技、福濬生物、宏達益企業等，呈現各家公司醫療儀器各項先進產品，提供業者與醫界在新型器材開發、設計、運用與推廣，提供最佳媒合場域，可望加速智慧醫材產品開發，成為重要的創新研發基地。




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