推動產官學合作創新 中榮「五方聯盟產學媒合會」啟動

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台中榮總陳適安院長指出，這場盛會彰顯了產官學合作的重要性，為台灣的生技產業帶來更多創新動力。臺中榮總醫學研究部、成功大學、中興大學、中科管理局及南科管理局將攜手合作，促進跨領域的知識交流，推動更多優秀創新項目脫颖而出，為產業發展注入新契機。
配合本次簽署活動舉辦兩場專題演講，第一場次由國家科學及技術委員會科技辦公室劉祖惠主任介紹「生技產業資源和國家政策的發展方向」，讓與會者更深入了解產業動態和未來趨勢。第二場則為「生醫產業新創實務經驗分享」，由已有豐富創業經驗之醫師及教授們，分享自身在生醫產業之新創實務經驗。
今日活動也邀請30家企業參展，包含昆霖儀器、創甡生物科技、儕陞生化、睿生光電、東昕精密科技、可成生物科技、柏瑞醫、伊達醫療器材、歐承健、華碩電腦、瀛海矽康科技、全微精密、全日罩科技、芙姵爾生醫、賦智行雲科技、寶泓生醫、合錦科技、達勁生技、台灣恩寧、先見基因科技、普達康、明佑國際、強盛興、富貴醫療儀器、永英、優醫、宜彤彥科技、福濬生物、宏達益企業等，呈現各家公司醫療儀器各項先進產品，提供業者與醫界在新型器材開發、設計、運用與推廣，提供最佳媒合場域，可望加速智慧醫材產品開發，成為重要的創新研發基地。