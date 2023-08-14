「DC電扇」為何賣比較一般電扇貴？關鍵優勢一次看 專家揭原因
炎熱的夏天除了冷氣機之外，電風扇也是不得不開的通風好幫手，可以增加循環，減低冷氣本身的負荷。不過目前市面上常看到「DC直流電扇」，且其價格竟然還比一般傳統電扇還要貴，這讓民眾相當好奇「這是智商稅嗎？」對此，專家也詳細解答其中原因。
記者潘毅/綜合報導
日前一位鄉民在論壇PTT上發文提問「看到市面上的傳統電扇賣499、但DC扇卻要價1499，整整櫃了1000元，換算成電費，可以吹200度，但仔細以1度電5元計算，會發現，將兩者風量都開最強，AC60W、DC40W差20W，200度/0.02度=10000hr，等於1千塊的價差，要吹1250天，將近8年才會追平，等於DC電扇十年內不能壞...不然就是一種浪費，這樣算是智商稅嗎？」
為何市面上DC電扇都賣得比一般電扇還要貴呢？對此，怡和家電店長強先生也解釋，因為從馬達的根本設計上，兩者就是不同東西，首先是DC直流電扇，其馬達係利用高效的永久磁鐵，通電以後通過電池效應，去驅動軸心，帶動風扇做到運轉，可以大幅度降低這個風扇在運作時的噪音，以及運轉的時候，摩擦動能的消耗，最低的可以做到15分貝，十分安靜。耗電量也會是傳統AC風扇的3分之1。而一般的AC電扇則採用傳統馬達採銅線包覆，因此構造簡單、價格也較為便宜。
最後則是優缺點的部分，DC電扇的優點是功率小所以又更省電、而且比較安靜，DC馬達主要是用電路板控制轉速，所以可調整風速大小段數較多，挑選舒適的風量，但若是習慣吹傳統電扇大風的人，可能會覺得風不夠大，價格也會比傳統AC扇貴。