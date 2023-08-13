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國民黨團批南投農業救災從嚴從慢　農業部駁斥：加速辦理救助

▲國民黨團批南投農業救災從嚴從慢，農業部今（13）日駁斥，從寬加速辦理救助。（圖／記者許若茵攝，2023.08.01）
▲國民黨團批南投農業救災從嚴從慢，農業部今（13）日駁斥，從寬加速辦理救助。（圖／記者許若茵攝，2023.08.01）

記者李琦瑋／台北報導

卡努颱風帶來的超大豪雨，造成南投縣仁愛鄉災情嚴重，南投縣長許淑華、內政部長林右昌近日為救災一事互槓，國民黨團今（13）日舉行記者會，批評執政黨在南投遭逢暴雨和土石流侵襲時，撤離中央災害應變中心，對災民來說情何以堪，另指農業部對於農業救災從嚴從慢。農業部駁斥，有從寬從速辦理救助事宜；農村水保署強調，颱風警報解除後，土石流警戒預報不中斷。

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國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，農業部長陳吉仲在8月8日到南投勘災，事先未通知國民黨原民立委孔文吉，陳吉仲當天還承諾農業救災會從寬從速，但據了解，農業部內部的立場是從嚴認定， 他呼籲，陳吉仲要說到做到。

農業部回應，陳吉仲於8月8日親率該部農糧署及中區分署、農業試驗所、臺中區農業改良場等所屬機關人員前往南投災區瞭解農損甚為嚴重，立刻指示相關救助措施從寬從速辦理。

農業部旋於8月9日召開會議後，依據災損統計數據及現場勘查人員勘查之情形，於112年8月9日主動公告南投縣仁愛鄉之農產業全部品項、畜牧類之雞、畜禽舍及埔里鎮之木瓜、苦瓜、百香果、絲瓜為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項，對於仁愛鄉之蔬菜、百香果、桃、百合等品項公告得採取免現勘之簡化措施，加速辦理救助。農業部籲請立法院國民黨團應予澄清，以免打擊相關參與農損救助人員士氣，以正視聽。

農業部已於110年新增嚴重災損情形下，得簡化農業天然災害救助之措施，以最快的速度協助農民復耕。如本次卡努颱風引進超大豪雨，造成仁愛地區嚴重災損，陳吉仲親自率員至現場瞭解，尤其蔬菜、部分果樹及花卉不耐強降雨，已明顯造成損傷，農業部同步公告簡化勘查之方式，只要農民具有該品項之客觀證明文件，基層公所得免勘查，以利加速發放救助金。

農業部強調，卡努颱風後續倘造成農業延遲性災損，後續將依據作物受損情形公告現金救助及低利貸款，以協助農民復耕。

另外，農村水保署表示，本次卡努颱風自中央氣象局8月1日20時30分發布海上颱風警報起，農村水保署暨所屬分署即同步開設緊急應變小組，持續監控颱風動態及氣象情資，並依據實際降雨及預測雨量，適時發布土石流及大規模崩塌警戒，提醒地方政府必要時提早進行預防性疏散。

農村水保署強調，即便8月4日12時30分解除海上颱風警報中央災害應變中心撤除後，農村水保署仍依災害防救法第14條規定，持續進行各項警戒發布及通報作業。直至8月5日21時30分解除全部土石流及大規模崩塌警戒後，該署緊急應變小組即轉型成災區復原重建小組，支援地方政府機具及經費進行搶救災及復建勘災等工作。

截至8月12日止，計已動員技術人員224人次，出動各車輛及機具123台次，支援南投縣仁愛鄉緊急搶修通5處及野溪清疏9處。後續將持續中央與地方協力機制，儘速協助災區完成復原工作。

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