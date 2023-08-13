MLB／大谷翔平累了嗎？連8場沒開轟 陷本季最久全壘打王荒
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊今（13）日以3:11慘敗太空人，二刀流球星大谷翔平4打數僅1安打，且遭到2次三振，目前已經連續8場比賽沒有揮出全壘打，更丟失了大聯盟全壘打王頭銜，這樣的狀況不禁讓球迷粉絲感到憂心。
記者路皓惟/綜合報導
值得注意的是，亞特蘭大勇士隊重砲手Matt Olson今作客紐約大都會的比賽中，演出單場雙響砲，本季已累計42轟，正式超越大谷翔平，獨居大聯盟全壘打王，也刷新勇士隊史左打單季最多轟紀錄。
大谷翔平前一次擊出全壘打已經是8月4日，8月至今也僅僅只有1轟，目前連續8場沒有轟出全壘打，是本季最久的全壘打王荒。
大谷翔平在全壘打排行上被超越，再加上天使隊今天又被打爆，使得球迷流露出失望的情緒。許多日本網友留言表示：「大谷已經好久沒打出全壘打了！」「感覺不太可能追上Olson了，他現在的狀態實在太好了。」
大谷翔平先前受訪時坦言自己感到疲勞，但天使為了衝刺季後賽，仍需要大谷的打擊幫忙，他自己也不打算休息，希望盡可能幫助球隊，這不免讓球迷為他的身體狀況感到憂心，有網友說：「大谷似乎已經精疲力竭」、「天使隊目前真的好像陷入困境」。