與女友口角挨告！高雄莽男喝酒壯膽 闖國小教室砍傷2人下場曝
高雄一名張姓男子，因不滿與李姓女友發生爭吵後挨告，去年10月20日晚上，竟仗著酒膽，闖入李女所任職的國小，並持刀朝對方的頸部狠砍，而當時同在教室內的李女堂妹見狀，立刻衝上前護住姊姊，不料卻也慘遭割傷，案經審理，法院依殺人未遂、傷害等罪，判處張男1年6月、3月徒刑，可上訴。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，案發當天，李女在鳳山區某國小上家政課，但課才上到一半，張男便突然闖入，並憑藉體型優勢掐住李女脖子，另一隻手則持美工刀持她猛砍，過程中還不斷用台語大喊「要給你死」，造成李女左頸部受有5公分刀傷、右側大腿內側出現10公分撕裂傷。
同在教室上課的李女堂妹，隨即衝上前制止，不料卻一併遭到襲擊，此時張男眼看自己被眾人包圍，立刻拔腿逃逸，但最終仍被警方循線逮捕。張男落網後強調沒有殺人犯意，只是因為不爽李女不願撤回告訴，才會到學校談判，雙方一言不合爆發拉扯，不慎造成受傷情況，檢方訊後認為說詞不足採信，仍依法起訴張男。
法院審理後，一審依殺人未遂和傷害罪，分別判1年6月、3月，其中3月可易科罰金，上訴後，高雄高分院指出被告雖願分期賠償20萬元，但仍未與被害人和解，故維持原判，全案仍可上訴。