出席北科大「氣候變遷專題演講」 蘇俊賓呼籲重視ESG議題
桃園市副市長蘇俊賓今（13）日上午前往桃園高中，出席「氣候變遷下的調適與因應」ESG專題演講活動。蘇俊賓表示，ESG議題範圍很大，但無論是政府或企業都必須認真看待ESG相關議題，而今日專題演講的參與者，都是深具影響力的專家學者及各領域代表，相信透過今日的講座將為所有人帶來不同體認，並改變未來企業經營、教育模式以及公部門互動的可能性。
記者李春台／桃園報導
蘇俊賓表示，今日專題演講的主講人李鴻源教授，年輕時在省政府水利處擔任處長，過去也曾擔任台北縣副縣長及內政部長等職務，對於台灣從北到南的國土情況掌握度非常高，並且非常宏觀專業，是今日專題的最佳主講人，而李教授最難得的是積極投入許多重要議題，包括擔任市府「公共工程體檢會」總顧問，針對桃園公共建設品質進行體檢，避免未來可能發生的錯誤，並從中找到未來的解方，他特別對李教授對桃園的貢獻表達感謝。
教育局表示，在此次講座中，李鴻源教授重點闡述當前氣候變遷的現狀和趨勢，更談及企業邁向淨零減碳策略及政府相關資源。桃園市做為全臺第一工業科技大城，近年推動「桃園市工廠綠色化輔導計畫」，期盼藉由「獎勵低碳科技產業」、「改善補助工業鍋爐」、「補助綠色交通運具」及「工廠綠色化輔導」等四大項目，減少空污與碳排，且為符合國際減碳趨勢，推動「奔向淨零」倡議，本市也持續透過「產業轉型」、「實現綠色運輸政策」、「再生能源與節能」重點策略帶領桃園邁向淨零無碳排、永續發展的未來。