遭鄭文燦諷「雙標戰神」！黃國昌怒嗆：回應墮落至側翼網軍水準

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針對鄭文燦的回應，今天黃國昌在臉書發文指出，老實說，看到堂堂行政院副院長回應的方式，墮落至側翼網軍的水準，他感到非常悲哀，當歷次審查的專業意見皆反對在田中間設置捷運站，卻執意決定將捷運站址移往詐欺洗錢集團首腦郭哲敏「神準投資」的農地旁邊，會議主席不正是鄭文燦嗎？另外，與亂搞職棒假球「鱸鰻」林秉文往來密切，甚至公開力挺其用以郭哲敏聯手洗錢的PG Talk平台，還出入兩人共設的黑金招待所，不也是鄭文燦嗎？這些都是事實，哪來「看圖說故事」？
黃國昌接著說到，與黑金洗錢的犯罪組織首腦共舞至此，鄭文燦還有臉嗆雙標？只能說無恥的程度令人嘆為觀止，可笑的是，鄭文燦之前說「講一次告一次」，怎麼這次不敢說要告了？難道是怕像過去被揭露跟好兄弟梁文傑一起接受賭博洗錢大亨陳盈助招待去澳門吃喝玩樂，惱羞提告卻被法院認證，再次被認證與黑金洗錢組織過從甚密嗎？更可笑的是，鄭文燦竟然還有臉拿三十幾年前蓋好的老家作文章，嗆他雙標，讓自己宛如側翼網軍。
黃國昌指出，既然行政院副院長鄭文燦現身出來嗆，那就不要再躲在綠媒與網軍背後當藏鏡人，勇敢站出來公開辯論，「大家依法論法，一條一條講清楚。讓眾人看看民進黨是如何濫用國家機器、又到底是誰在雙標？」
最後黃國昌提到，鄭文燦之前恐嚇大家說「講一次告一次」，企圖營造寒蟬效應，要大家閉嘴。今天晚上他就開直播「再講一次」，並和大家聊聊這陣子到底發生什麼事，晚上8點YouTube 見！