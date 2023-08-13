名家論壇》鳴影品／《之前的我們》　浪漫的前世今生與雙生火焰

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實，上面那一場戲根本沒透露那麼多訊息，可是這種高敏感的電影，就是有奇特頻率能撩動人的纖細心弦。
實際上男主角見到女主角之後根本一掃陰霾，紐約變得風和日麗。這2個小學同學青梅竹馬，因為女生移民加拿大又搬去紐約，分隔長達20年後終於久別重逢。它的故事線人物關係其實比《後來的我們》還要簡單，但力道卻很強勁。韓裔美籍導演席琳宋（Celine Song）首部長片劇本寫得很細膩具象，每一場深度談話都帶有共感。
譬如美國老公這角色毫不雞肋，雖然他難免有男人類的吃味murmur，但沒有為了成全故事而塑造成阻撓的討厭鬼，反而他也惹人憐，多少也因為長得有一點像西亞·李畢福。特別是他在酒吧裡死不肯走，連鏡頭都把他隔絕在方框之外，他還是靜靜地沒插嘴。
尤其最後那一個守候的擁抱，電影讓你的遺憾又無法壓倒性地遺憾到底。
如同《夢想之地》的美國夢，《之前的我們》亦有韓裔美籍創作者投射的鄉愁。女主角做夢時都講韓文，刺開了與老公心的距離；加上他們早上刷牙那場重覆了10遍以上Korean這單字的辯論；電影不時觸及國族認同與歸屬，點出了西向歸化的路艱辛且孤獨。
前世今生可以是下輩子我要跟你在一起，也可以是下輩子我想成為哪國人？畢竟包裝愛情有更濃的淒美哀豔，殘酷的國族歸屬感就稍稍被殘酷地點到即可。
如果硬要挑剔，我不太喜歡鏡頭大部分時候是中景。可能導演想要框住他們，讓他們一直跨不出去。當然構圖取景光影不時耽美。
男主角劉台午無論長得或演得都太有魅力，女主角因為我一直聯想到洋化銳利版楊麗音，所以沒特別感覺。
導演席琳宋有接近《日麗》導演夏洛特·威爾斯操控纖細情感的能力，同樣都能把曖昧裡的不明撩撥出讓你足以察覺的氣息。諸如思念和慾望，情誼和熱愛，人與人之間的流動永遠沒有可想而知。在此部電影裡能心領神會。
如果真是雙生火焰，或許他們的某一世，會牽著手一起走上那分岔路的同一條小上坡。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。