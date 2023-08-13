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小突兔公益路跑鳴槍出發 2千人為愛而跑助「惠明」

▲小突兔公益路跑今早鳴槍出發，有2千人為愛而跑，全程歡樂溫馨。（圖／主辦單位提供）
▲小突兔公益路跑今早鳴槍出發，有2千人為愛而跑，全程歡樂溫馨。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市今天風和日麗，參與小突兔公益路跑的2千餘人，迎著徐徐微風，從台中烏日啤酒觀光工廠鳴槍出發，沿著筏子溪水岸廊道至台中TAICHUNG字體地標中繼站折返，全程約5公里。適逢假日，不少親子大手牽小手，闔家同樂輕鬆完賽。

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這項活動由臺中市高鐵文化觀光發展協會、臺中市想辦法愛心公益協會、築間餐飲集團和悟實建築聯合主辦，烏日啤酒觀光工廠、市議員吳瓊華贊助協辦。沿途供應的現烤去骨雞腿是由「美國家禽蛋品出口協會」提供，讓參賽者吃免驚，大獲好評。此外，台中市恒心社會福利慈善事業基金會，也在中繼站提供冰涼的純水噴瓶，為跑者消暑解熱。補給品還有「養生美人」提供源果汁的酵素飲給跑者加持能量。

▲小突兔公益路跑今早在烏日觀光啤酒工廠鳴槍出發， 2千人扶老攜幼為愛而跑。（圖／主辦單位提供）
▲小突兔公益路跑今早在烏日觀光啤酒工廠鳴槍出發， 2千人扶老攜幼為愛而跑。（圖／主辦單位提供）
小突兔公益路跑於今日早上7點40分在烏日啤酒觀光工廠，由烏日區長林崇懿、前立法委員顏寬恒、築間餐飲集團總經理周秀花、悟實建築董事長邱明堂、烏日啤酒廠副廠長吳韋民、惠明視障者教養院甘淑娟院長、高鐵觀光協會理事長楊明祥共同鳴槍後，惠明視障者及專業領跑者率先出發，接續各組跑團及親子依序起跑，會場有歡樂的小突兔主題裝置，免費暢玩的古早懷舊遊戲區，讓親子回味同樂，場面溫馨歡樂。

▲小突兔公益路跑今日十鳴槍出發，有 2千人為愛而跑，主辦單位感謝愛心人士與企業協助才能圓滿落幕。（圖／主辦單位提供）
▲小突兔公益路跑今日十鳴槍出發，有 2千人為愛而跑，主辦單位感謝愛心人士與企業協助才能圓滿落幕。（圖／主辦單位提供）
這項公益路跑活動由「湧脈文化」企劃執行、由「台灣大腳丫長跑協會」執行賽事，讓路跑不只是賽事，更具愛心公益。此外，配合路跑舉辦的精彩表演節目，有專業的主持人卓芳儀、來自中東肚皮舞風的「妍芸舞集」、正能量鼓舞的「台灣甲胄武士隊」、民歌經典傳唱的「善男子樂團」、西班牙熱情的「迷火佛拉明哥舞坊」等，壓軸演出的是「惠明樂團」精彩演奏，為活動掀起高潮，現場掌聲不斷，氣氛感人。

主辦單位感謝來自全國各地的跑者，為愛助而跑助「惠明」，更感謝過程中幫助活動的協力單位 : 霧峰國小、羿麗智能創見、養生美人、慶泰樹脂、佰得納國際、艾美廚衛、警聯保全、李哥燒臘-台中國際展覽館旗艦店、探索廣告企劃有限公司、時尚爵士數位影音、承雲教育中心、振音硬整合、林淑娟、王景慧、巨蛋展覽、以及台中市各大幼兒園等。烏日啤酒觀光工廠還特別提供500個免費停車位，開放室內冷氣休息區。主辦單位表示，因為有大家傾力協助，活動方能圓滿落幕。

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