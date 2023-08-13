遭指雲豹能源家族企業　賴品妤：冷飯熱炒到燒焦、父親持股不到1%

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賴品妤指出，根據雲豹自行發布的說明顯示，其父親賴勁麟持有的股權不到總數的1%，並非大股東，更遑論是家族企業。他就是領月薪的董事長。歡迎質疑者自行查證。強調相關抹黑言論在她2020年參選時已經被大幅操作過，這次又被冷飯熱炒還炒到快燒焦。執意要潑髒水的特定人士，根本不會正視事實。
賴品妤也說，侯辦為了掩飾侯能源政策的荒謬，與被她揭露錯誤的白營網紅發動攻擊、動用網軍猛攻她，意圖把她選區的主流反核民意扭轉成綠能圖利，此舉實在非常惡劣與可笑。
賴品妤說明，侯友宜違背立場、大轉彎的倡議將核一至三廠延役、核四重啟，就是為了要討好深藍選民。但根據他發布的資料，預計在2030年達成的再生能源配比27%與民進黨政府的30%規劃大同小異。更別說柯文哲提出的2030年40%，遠高於民進黨。也就是說兩個在野黨一來認同民進黨的能源方向，二來卻大肆以不實資訊抹黑，實為意圖欺騙民眾。
賴品妤說，她參與任何公共事務所秉持的價值觀與態度始終如一，在威權與恐嚇之前從來不畏戰。她與團隊在這3年戰戰兢兢，拾起許多地方待處理的建設、在國會的問政表現可受公評，且都有公開紀錄證明；她也將秉持初心繼續為民爭取權益。