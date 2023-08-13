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遭指雲豹能源家族企業　賴品妤：冷飯熱炒到燒焦、父親持股不到1%

▲ 賴品妤遭指雲豹能源為家族企業，她回應反駁稱父親持股不到1%，並非大股東，更遑論是家族企業，就是領月薪的董事長。（圖／翻攝自賴品妤臉書）
▲ 賴品妤遭指雲豹能源為家族企業，她回應反駁稱父親持股不到1%，並非大股東，更遑論是家族企業，就是領月薪的董事長。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前宣布能源政策，說明若當選核一二三延役、核四安全重啟，對民進黨立委賴品妤怒嗆「重啟個屁」，侯辦質疑賴父親為雲豹能源董事長「是否擋到家族財路」，對此賴品妤今（13）日回應，父親持有股權不到總數的1%，並非大股東，更遑論是家族企業，就是領月薪的董事長，相關抹黑早在其2020參選就操作過，這次又被冷飯熱炒，更批評侯辦意圖把她選區的主流反核民意扭轉成綠能圖利，此舉實在非常惡劣與可笑。

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賴品妤表示，任何身為新北市第12選區立委或其他核電廠所在地的民意代表、行政首長，不公開反核就是失職的政治人物。自己一直以來與父親皆尊重彼此的工作。這幾年的問政也皆秉持公眾利益，尤其她長期秉持反核立場，相關的社會運動也可以看見其身影。她從來都不怕威權人士打壓，更不避諱討論理念價值。

賴品妤指出，根據雲豹自行發布的說明顯示，其父親賴勁麟持有的股權不到總數的1%，並非大股東，更遑論是家族企業。他就是領月薪的董事長。歡迎質疑者自行查證。強調相關抹黑言論在她2020年參選時已經被大幅操作過，這次又被冷飯熱炒還炒到快燒焦。執意要潑髒水的特定人士，根本不會正視事實。

賴品妤也說，侯辦為了掩飾侯能源政策的荒謬，與被她揭露錯誤的白營網紅發動攻擊、動用網軍猛攻她，意圖把她選區的主流反核民意扭轉成綠能圖利，此舉實在非常惡劣與可笑。

賴品妤說明，侯友宜違背立場、大轉彎的倡議將核一至三廠延役、核四重啟，就是為了要討好深藍選民。但根據他發布的資料，預計在2030年達成的再生能源配比27%與民進黨政府的30%規劃大同小異。更別說柯文哲提出的2030年40%，遠高於民進黨。也就是說兩個在野黨一來認同民進黨的能源方向，二來卻大肆以不實資訊抹黑，實為意圖欺騙民眾。

賴品妤說，她參與任何公共事務所秉持的價值觀與態度始終如一，在威權與恐嚇之前從來不畏戰。她與團隊在這3年戰戰兢兢，拾起許多地方待處理的建設、在國會的問政表現可受公評，且都有公開紀錄證明；她也將秉持初心繼續為民爭取權益。

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