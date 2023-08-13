女子染食腦變形蟲亡 北市衛生局證實生前沒有去過其他水域
台北市一名30多歲女性日前到新北市一家室內親水設施玩水後，因感染「食腦變形蟲」不幸死亡，引發各界關注。台北市衛生局針對這名個案疫調也出爐，台北市衛生局疾管科長張惠美表示，根據疫調結果這名個案，只有在7月21日到過新北這家親水設施場域，就沒有再去過其他水域。
記者邱新博／台北報導
張惠美表示，衛生局在周五完成疫調，這名個案住在台北市，她僅在7月21日時前往新北市這家親水設施場域玩水，沒有去過其他場域，目前中央跟新北市也進行這個場域的相關狀況跟這個場域的人員進行相關監測。
該名個案是台北一名 30 多歲女子近期多次赴新北市某室內親水設施遊憩，但在7月底因頸部疼痛、抽蓄而送醫，確診「福氏內格里阿米巴原蟲」感染、7 天後不治死亡，疾管署會今同會專家及地方政府實地視察事發親水設施，亦將發布醫界通函，新北衛生局也將追蹤 12 位工作人員與 630 名遊客的健康狀況。
對於本案，新北市衛生局也呼籲，民眾在戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，也應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。