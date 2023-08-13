卡努掃尾俄濱海地區！十年來最嚴重洪災侵襲　大雨淹逾4千棟房屋

卡努颱風過境台灣及日韓後，朝俄羅斯遠東濱海地區一帶而去，根據當地媒體報導，卡努帶來的暴雨導致15個城市宣布緊急狀態，超過4000棟民宅淹水，有6百餘人被迫疏散至緊急避難所。為此，俄羅斯當局也派出專案小組，監督該國遠東地區的善後復原工作，並稱這是該地區十年來最嚴重的一次洪患。 我是廣告 請繼續往下閱讀 俄媒《塔斯社》引述俄羅斯緊急事務部（Russian Emergencies Ministry）指出，卡努颱風過境影響俄羅斯遠東地區降下大雨，多數受影響的房屋位於烏蘇里斯克（Ussuriysk）、斯帕斯克達利尼（Spassk-Dalny），及濱海邊疆區（Primorye）、海參崴（Vladivostok）所位於的十月市轄區（Oktyabrsky municipal district）一帶，其中濱海地區第二大城市烏蘇里斯克受到10年規模最大、最嚴重的洪患侵襲，約影響全市35至40%的土地。俄羅斯緊急事務部指出，濱海邊疆區自9日起連續降下猛烈雨勢，多條河流受豪雨「加持」而溢出堤岸，大水湧入民宅區造成嚴重破壞，初步估計約有4368間房屋遭淹沒，另外還有7棟公寓遭破壞、28個居住區仍與外界交通阻斷失聯。俄羅斯緊急事務部今（13）派遣危機應對小組協調救災行動，當局也稱已派出飛機運送人道救援物資，並命令直升機將救援人員轉移到現場，協助救援工作。卡努登陸貫穿朝鮮半島 今晚經過首爾圈奔北韓日本、韓國天氣不妙！蘭恩颱風「影響範圍」曝光 怪颱卡努還活著颱風卡努襲日本九州 取消逾400航班影響近6萬人中國官方：洪水仍在多地有隱患 東北防卡努颱風