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竹縣綜合社會福利館開幕　兼具托嬰、親子育樂等多功能

▲新竹縣長楊文科以及立委林思銘等人共同在陶土上壓上掌印啟動社福館開幕儀式。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科以及立委林思銘等人共同在陶土上壓上掌印啟動社福館開幕儀式。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹縣政府積極爭取補助，耗資2.8億結合托嬰、親子育樂、兒童青少年活動與脆弱家庭支持等多功能的新竹縣綜合社會福利館，今（13日）上午熱鬧開幕！新竹縣長楊文科說道，新竹縣人口持續成長，考量社會福利設施及育兒需求與日俱增，希望綜合社會福利館成立啟用，鄉親們能多多使用。

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楊文科說，竹北市的人口10年來增加41.1%，每年增加約6000人，年增率3%，而新竹縣人口這10年來成長8.86‰，淨遷入人口10年來平均8.24‰，人口增加率達到10.3‰，非常蓬勃地發展。針對0歲至6歲的幼兒，縣府持續增設托嬰中心與幼兒園，而綜合社會福利館也增設公設民營的托嬰中心，同時有照顧到6歲至18歲兒童至青少年的親子館，北崙里的活動中心也設立在此。相信福利館能夠符合各年齡層的需求，縣府也會繼續努力為縣民的社會福利打拚。

縣府社會處長陳欣怡指出，相較高齡化、少子化日益嚴重，但新竹縣人口逆勢穩定成長，縣長楊文科考量社會福利設施及育兒需求與日俱增，指示縣府團隊積極爭取衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，耗資2億8000多萬元打造新竹縣綜合社會福利館，規劃地上6層、地下2層。空間設計理念以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎的友善照顧，歡迎縣民多加利用這處具親子育樂、福利諮詢與服務的多功能社福場所，讓縣府當托育神隊友，落實「老中青幼通通照顧」，共同邁向科技首都．幸福竹縣。

社會處表示，綜合社會福利館對外開放空間為1樓至4樓，1樓為公設民營托嬰中心，縣府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會營運，8月1日正式收托2足月至未足2歲的嬰幼兒共32名，托嬰空間準備豐富教具，分區分齡設計，中心托育比為1比4，期望能使收托的嬰幼兒受到良好照顧，更期望能降低家長的育兒負擔，鼓勵大眾多多生養。

▲新竹縣綜合社會福利館外觀。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣綜合社會福利館外觀。（圖／新竹縣政府提供）
社會處指出，2樓為親子夢想館，委託明新科技大學營運，主要服務0歲至6歲嬰幼兒及其照顧者，服務時段為每周二至周日上午9時至11時30分、下午2時至4時30分。提供親子遊戲及閱讀空間，有適合0歲至2歲的爬行區、漂亮的玻璃屋沙坑、舒適的閱讀區、可愛的車道區、發揮創意的藝術區，還有小朋友都很喜歡的扮演區，且將定期舉辦嬰幼兒與親子活動，針對竹北市以外的鄉鎮，也會安排外展活動，帶著豐富課程與圖書教、玩具，為其他鄉鎮提供親子服務。

3樓為兒童及青少年中心，主要服務0歲至18歲兒童、青少年及其照顧者，服務時段為每周二至周日上午9時至11時30分。下午2時至4時30分。有溫馨的閱讀區、闔家同樂的桌遊區、創意無限的藝術區、還有適合6歲至12歲兒童的體能遊戲場，並將定期舉辦兒童及青少年活動，8月更安排「超萌！韓國矮袋鼠的下午茶」黏土課程，以及充滿古風的書法課程。

4樓為竹北區社會福利服務中心，以強化並支持家庭為目標，主要針對脆弱家庭，提供脆弱家庭整合性服務，預防及協助家庭危機處理，增權家庭因應問題的能力，貫徹以家庭為核心、以社區為基礎的理念，提供全方位福利服務。

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