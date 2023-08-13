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胡瓜「回春好腰力」逆轉勝！阿翔惱羞：不玩了啦　遭2次秒殺落水

▲胡瓜（左圖左）展現回春好腰力，連續2次秒殺阿翔，讓阿翔落水後惱羞大叫：「我不玩了啦！」（圖／民視提供）
▲胡瓜（左圖左）展現回春好腰力，連續2次秒殺阿翔，讓阿翔落水後惱羞大叫：「我不玩了啦！」（圖／民視提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

節目《綜藝大集合》本周來到嘉義中埔的「嘉義歡喜財神廟」，為了學習濟公的精神，胡瓜就以濟公的特點設計出全新的遊戲，第一關的「醉仙不倒翁」，並親自上場示範，展現大哥精神，結果被點名的阿翔，竟然連續兩次都被秒殺，落水後還惱羞大喊：「我不玩了啦。」

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遊戲關卡「醉仙不倒翁」，由兩位挑戰者面對面站立泳池前，在雙腳被固定的情況下，輪流出力推對方，將對方推倒並浸入泳池者獲勝，這個相當考驗核心及腰力的遊戲，為了傳授遊戲訣竅，身為大哥的胡瓜首先示範，點名阿翔一同上場。

▲60歲的胡瓜（左）腰力驚人，還在劣勢中逆轉推倒阿翔。（圖／民視提供）
▲60歲的胡瓜（左）腰力驚人，還在劣勢中逆轉推倒阿翔。（圖／民視提供）
眼看大哥胡瓜自願要「被推摔水池」，如此敬業的精神，讓在場鄉親感動的呼喊「瓜哥」，阿翔還事先道歉表示：「玩遊戲就是要認真，不會因為大哥就放水的。」怎料，此話一出，阿翔就被胡瓜的首次攻擊一推，居然「一秒K.O.」

阿翔不堪一擊狼狽入水的畫面，讓眾人大笑出聲，阿翔驚慌地解釋是風水問題，要求變換位置，更以「身形」為由要求優先推兩下，而在阿翔的接連攻擊下，胡瓜重心不穩險些落水，面臨危險之際，綜藝天王胡瓜竟展現驚人腰力，並利用反作用力再次將阿翔推入水，讓阿翔爆氣大喊：「我不玩了啦！」讓所有人笑到不行。

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