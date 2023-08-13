這群人尼克妹日本街頭「被掀裙」！ 外交部：提供一切必要協助
YouTuber「這群人」的成員尼克與老婆Ashly在2020年結婚，夫妻倆和「尼克妹」經營YouTube頻道並擁有高人氣，雖然尼克妹從未露臉，但一雙長腿已吸引不少粉絲。沒想到，尼克妹日前在日本大阪街頭替Ashly拍照時，突遭一名日男掀裙性騷，尼克氣得報警並公開日男犯後嘻笑嘴臉，火速拍影片求網友分享，盼獲事件能上國際新聞獲重視，讓犯人受到該有的懲罰。而對此外交部也說，已經跟當事人聯繫，也將協助後續必要協助。
記者邱新博／台北報導
尼克和Ashly昨日上傳一支9分多鐘的影片，內容提到尼克妹11日早上在大阪通天閣商店街幫Ashly拍照時，遇到一群日本人從店裡走出，並蹲在一旁看他們拍照。沒想到，其中一名白T男子突然伸手掀開尼克妹的裙子，甚至還抓尼克妹的臀部，尼克當下立即出聲遏止。
更令人生氣的是，對方非但沒有道歉，看到他們在拍攝證據還嘻皮笑臉地接近，完全沒有悔意。尼克表示，他們當下就報警處理，但因為語言不通，作完筆錄就已經花掉3、4個小時，且警方也說不方便讓他們調閱監視器畫面，所以他們只好透過影片發聲，希望藉由網友協助轉發分享，盡早讓犯人受到法律制裁。
對此，外交部表示，我國駐大阪辦事處已透過電郵與當事人聯繫，瞭解案情經過，並提供在日本相關法律諮詢窗口資訊。
外交部說，由於本案為刑事案件，依法應由當事人向當地警局報案，倘需進一步尋找律師，駐處也將協助提供律師資訊及相關必要協助。