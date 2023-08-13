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習近平遇災總神隱？人民日報連發二文被指高級黑

▲中國國家主席習近平出席成都世大運開幕試，對暴雨災情隻字不提。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平出席成都世大運開幕試，對暴雨災情隻字不提。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社台北13日電）中共官媒人民日報10日先後刊出「關鍵時刻衝在前」及「人不率則不從」的文章，要求黨員幹部面對挑戰要身先士卒。但有網友質疑，中共總書記習近平上任後，從未在這次河北洪災等歷次天災中現身，兩篇文章是否有「高級黑」之嫌？

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人民日報海外版旗下的新媒體「學習小組」微信公眾號9日發表題為「人不率則不從，身不先則不信—總書記的用典智慧」，人民網及中國各大媒體於10日晚間陸續轉發。

文章首先提到，北宋寶元年間西北戰事吃緊，國家財政困窘，憂心不已的大臣宋祁向宋仁宗上疏，疏文最後提到「人不率則不從，身不先則不信」，朝廷應作出榜樣，帶頭厲行節儉，減少開支，如此則「天下響應，民業日豐，人心不搖」，問題自能逐步解決。

這篇文章指出，「已身不正，焉能正人，如果自己都做不到躬身力行、率先垂範，又怎能讓他人真心信服、甘願跟隨呢？」。

文章最後還以毛澤東曾說過的「典型本身就是一種政治力量」引申說，領導幹部要有「人不率則不從，身不先則不信」的覺悟，不僅要跟大家幹在一起，還要幹在最前頭。喊一聲「跟我上」與吼一聲「給我上」，「一字之差，卻是天壤之別」。

10日，人民日報頭版頭條接著發表題為「關鍵時刻衝在前─廣大黨員幹部牢記囑託奮戰防汛抗洪救災一線」的文章，開頭提到，習近平明確指出「各級領導幹部要加強應急值守、『靠前指揮』」、廣大黨員幹部要「衝鋒在前，哪裡群眾有需要就奔赴哪裡，始終奮戰防汛抗洪救災一線」等語。

文章接著還舉河北涿州及文安、北京門頭溝、吉林舒蘭、天津武清、黑龍江五常及牡丹江等地基層幹部的救災事蹟，作為幹部牢記習近平囑託，在防災一線奮戰的佐證。

這兩篇文章發表後，反而引起中國網友的議論。在此之前，習近平自2012年11月上台後至今逾10年，從未在任何天災及重大事故第一時間前往現場了解情況，已被廣為討論，更有人拿出江澤民、胡錦濤在長江水災及汶川地震第一時間前往視察的照片及影像，藉古諷今一番。

部分網友看到人民日報接連發表這2篇文章，直覺認為官媒是不是「也看不下去了」，才用這種隱諱的方式暗諷習近平？其中有人表示，這文章有「高級黑」之嫌；也有人指這是「哪壺不開提哪壺」；還有人說。文中的「自己都做不到躬身力行、率先垂範」，再明白不過了。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1120813

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