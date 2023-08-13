丁噹美國開唱！粉絲衝上搶合照　警察出動維持秩序

丁噹結束34場音樂劇《搭錯車》的演出後，正式回歸歌手身分，日前受邀到美國演出，近距離感受丁噹舞台魅力，丁噹說：「出道那麼久，每次上台還是很緊張，你們可能是在電視台看到我，終於飄洋過海來看你們。」難得一見偶像，台下歌迷熱情湧上搶合照，最後出動賭場警察維持秩序，現在不只美國歌迷能聽到丁噹唱歌，丁噹透過直播唱給各城市歌迷聽，將在15日晚上9點在丁噹IG直播，開啟雲端KTV，越夜越想唱。
記者吳雨婕/綜合報導
已經許久沒在美國開唱的丁噹，準備了多首歌曲，更邀請在好萊塢學校教音樂的老師擔任樂手，和他們第一次合作，但默契十足，開場就先以〈夜貓〉、〈野獸〉、〈快樂頌〉帶動現場氣氛，不過歌迷似乎太害羞，一開始還不敢站起來，丁噹使出看家本領，一首首一聲聲地不斷把氣氛越炒越熱，台下歌迷也放下矜持。
在唱到〈派對動物〉時，丁噹把歌迷的熱情喚出，全場站起來跟著音樂節奏嗨唱，甚至安可不斷，丁噹也加碼演唱〈我是一隻小小鳥〉、〈親人〉等歌，以及惠妮休斯頓的〈 I Will Always Love You〉，丁噹的魅力連現場外國音響師都直讚，聲音是他聽過最好聽的亞洲女歌手。
丁噹也趁此行朝聖天使隊主場安那罕天使球場，這也是她第一次觀看大聯盟球賽，特別買了大手指頭、球衣、球帽、逆轉猴加油4道具，看著全場為超級巨星大谷翔平加油，感受球賽激戰的全場熱血沸騰，球迷為了天使隊使出渾身解數，齊轉「逆轉猴」希望最後能逆轉勝，在熱鬧的氛圍下，體驗最難忘的「一日球迷」經驗。