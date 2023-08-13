落實海洋環境保護！台灣港務決定進行天使輪船體殘油抽除

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會中，針對天使輪漂流貨櫃、海上油污、船體堵漏及後續殘油抽除處理等進行討論，並督導應變處置進度，有關天使輪漂流貨櫃處理部分，海事工程公司已完成沿鳳鼻頭漁港以北，往南星灣岸際巡查及吊除裸露在消波塊外的貨櫃體碎片作業。
而沉沒貨櫃是否礙航及影響航安之檢視方面，港務公司及航港局陸續規劃17個側掃區，已完成14個側掃區塊，其中有8個區塊未發現沉沒物(含中芸漁港、鹽埔漁港、南星灣內側水域、東港漁港、東港漁港周遭海域、大鵬灣、鹽埔漁港及其外沿岸、小琉球及白沙尾魚港)，有6個區塊發現疑似貨櫃沉沒物者約64個(含鳳鼻頭漁港外海域、南星灣至中芸漁港、高雄港一港口及二港內水域及航道、天使輪沉船周遭水域、高屏溪以北海域及鳳鼻頭漁港周遭水域)，剩餘3個區塊(高雄港二港口航道剩餘水域、旗津沿岸水域及南星灣至中油外海浮筒周遭)，預計於今、明天完成掃側作業。
至於海面油污之監控及除污部分，依據港務公司及海洋局之岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線之監視，均無發現油污情事，而在空域巡察部分，海事工程公司派遣無人機至沉船處作業，無發現油污情形，在海域巡視部分，海保署調派麥寮海洋號發現沉船周邊有反光油膜帶，港務公司接獲通報後，派遣永通16號及華山號拖船完成除污作業，並檢查及調整吸油棉索佈放情形。
有關沉船處殘油防堵部分，海事工程公司已完成大洋7號工作平台船4個定錨作業，並排除有礙抽油作業之鋼索固定，同時調派明亮3號與明亮5號拖船協助潛水人員下水執行船體機艙疑似漏油點之封堵及各油櫃編號工作，以開展重燃油油艙抽除作業。