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1圖看懂一週天氣！全台濕透「雨下到發霉」　雨勢最猛時段曝光

▲中央氣象局表示，未來一週雨勢最大的時間點在週三至週五，週六（8月19日）才稍稍趨緩，並無颱風侵台，請民眾持續留意最新天氣動態。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局表示，未來一週雨勢最大的時間點在週三至週五，週六（8月19日）才稍稍趨緩，並無颱風侵台，請民眾持續留意最新天氣動態。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

本週台灣天氣主要仍受到西南風影響，中央氣象局表示，未來一週雨勢最大的時間點在週三至週五（8月16日至8月18日），環境水氣增多的情況下，各地天候都較不穩定度，尤其西半部降雨機率高，且有局部大雨的情況，週六（8月19日）才稍稍趨緩；此外，未來一週並無颱風侵台，民眾請持續留意最新天氣動態。

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氣象局說明，明後兩天（8月14日至8月15日）仍為西南風環境，但水氣較少，各地大多維持多雲到晴，較需注意的是，午後「大臺北」、「東北部地區」及」其它山區」有局部短暫雷陣雨，清晨至上午「中南部地區」也有局部短暫陣雨或雷雨。

▲未來一週台灣天氣受西南風影響，週三至週五水氣較多，西半部要留意局部大雨。（圖／中央氣象局提供）
▲未來一週台灣天氣受西南風影響，週三至週五水氣較多，西半部要留意局部大雨。（圖／中央氣象局提供）
氣象局提及，週三至週五西南風稍增強，環境的水氣及不穩定度增加，西半部地區降雨機率高，不僅全天有局部短暫陣雨或雷雨，還有大雨發生的機率，其它地區雲量也明顯增多，午後會出現局部短暫陣雨，週末西南風減弱，各地轉為多雲的天氣，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局補充，目前西北太平洋的「蘭恩」和「朵拉」颱風對台灣皆無影響，但蘭恩颱風接近日本，將會侵襲日本本州、四國，近期如果有出國計畫，一定要隨時留意最新氣象資訊。跨過換日線的第8號颱風「朵拉」強度逐漸減弱中，路徑會向西北西轉北大迴轉，並無侵台疑慮。

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