李佳璇演《甄嬛傳》麗嬪爆紅！2年後遇老公猝逝 悲慟淡出演藝圈
46歲中國女星李佳璇因演出人氣古裝劇《甄嬛傳》，以「麗嬪」一角廣為人知，沒想到正當她處在事業巔峰時期，卻遭逢導演老公路學長因病猝逝，讓她身心受到嚴重衝擊，在她拍完老公生前籌備的最後一部戲《豆娘》後，便決定淡出演藝圈，讓許多粉絲感到可惜。
記者賴禹妡/綜合報導
李佳璇畢業於上海戲劇學院表演系本科，1997年首次演出電影《胡楊》就擔任女主角，2000年在參與電影《非常夏日》時，和大13歲導演路學長在合作過程中擦出愛火，兩人交往3年後於2003年結婚，當時她還曾甜蜜地喊：「事業愛情我都要！」
李佳璇2011年在《甄嬛傳》中飾演麗嬪一角，因古典美顏及精湛演技廣受觀眾喜愛，她的演藝事業因此攀上顛峰，沒想到路學長卻在2014年因病猝逝，享年49歲，讓她悲痛欲絕。
路學長離世前正在籌備電視劇《豆娘》，沒想到卻在開機前一天突然猝逝，李佳璇為了完成老公的遺願，決定扛起導演及製片的責任，一邊擔任該劇演員，一邊執導整部劇，她事後回想當時心境，坦言：「我就在想，一定要堅強，為了他也要扛起來。」李佳璇在拍完這部戲後，便淡出演藝圈，但仍時常在社群平台上分享生活。