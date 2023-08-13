快訊／周興哲女兒出生了！與太太趙岱新曬「超萌睡照」報喜訊
周興哲今年3月時宣布升格當爸的喜訊，而在今（13）日稍早周興哲與太太趙岱新一起在社群媒體宣布女寶已經出生的好消息。據悉，周興哲女兒不是今天出生，只是夫妻倆選擇在今天公布這個好消息，此外，據了解周興哲女兒是獅子座。
記者吳雨婕/台北報導
周興哲與趙岱新在社群媒體上發出給寶寶的一封信，上頭寫道：「妳是發生在我們身上最美妙的事情。 我們完全愛著妳，我們的寶貝女兒。 我喜歡每天早上給你唱歌，媽媽喜歡盯著妳看。 我們屈服於妳的一舉一動，並記住妳的每一次觸摸。 妳現在經常哭，但我們喜歡妳的聲音。 因此，請繼續哭泣，繼續微笑，我們將全程陪伴妳。」據了解，周興哲全程在老婆身旁陪產，看到女兒健康、平安出生很激動，當場哽咽。
事實上，周興哲在今年3月公布太太趙岱新懷孕喜訊時，就曾在IG上發文表示：「我是世界上最幸運的人。 我有最了不起的妻子，現在我們很高興地宣布一個孩子即將出生！ 言語無法形容我的興奮。 我迫不及待地想和你一起組建家庭，我的愛人！」字句中不僅透露疼愛太太之情，也不難看出期待寶寶的到來。
此外，當時《NOWnews今日新聞》詢問周興哲經紀人，經紀人透露其實小倆口去年就已經低調登記結婚，迎來寶寶是計畫中的事情，並非意料之外，且周興哲認為這個寶寶是上帝給夫妻倆最好的禮物，因此興奮迎接孩子的到來，至於太太的身體狀況則是非常好，孕期也沒有害喜。