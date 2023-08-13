屏東「職人品牌一條街」好玩好拍 在地青年展職人魅力
臺灣各地的特色街區背後都蘊藏著獨特的故事與魅力。這些故事為每個街區賦予獨特的個性和吸引力。經濟部商業司自110年推動「品牌一條街」計畫，結合產業特色與在地文化，打造街道品牌意象，輔導店家轉型提升。今年度「屏東職人品牌一條街」，主要由屏東在地青年出發，發揚臺灣職人文化精神，讓民眾感受屏東職人奮鬥與魅力。
記者陳美嘉／屏東報導
經濟部商業司司長蘇文玲表示，日常生活與商業活動多聚集在街區，街區經過時間的演進，代表臺灣常民生活文化的累積與休閒活動的重心。品牌一條街參考國外Main Street的概念，街區結合產業特色與文化底蘊，如同過去有滿多特色老街，今年第一次來到南臺灣屏東職人品牌一條街，這裡有相當多青年職人進駐，啟動了地方創生與活力，相信未來可以吸引更多民眾與外來客，一同來到職人一條街感受職人精神與生命力。
商業司於今(13)日與在地職人共同推出小職人體驗活動，由16間店家帶領小朋友們體驗職人生活，串聯各店家產業特色，透過親子團體手作、分組闖關學習，在遊玩中讓孩童了解多元職業樣貌外，也讓更多民眾來到屏東認識並體驗職人一條街的多采豐富內涵。
112年的品牌一條街除了輔導屏東職人一條街，還有位在高雄仁武的「火鍋一條街」，預計在11月推出「仁武火鍋嘉年華」，串聯近10家火鍋店推出聯合行銷活動。而過去已輔導的四條街區，也會透過線上社群宣傳、雜誌媒體露出，進行整合性推廣，持續深化街道品牌內涵、凝聚街區動能。更多詳情請洽品牌一條街官方網站，感受城市特色與魅力。