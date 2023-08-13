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瓊斯盃／美國隊球員有韓國血統、認識阿修羅　盼能來亞洲聯賽打球

▲加州州立大學爾灣分校（UC Irvine）在威廉瓊斯盃以109:49戰勝阿拉伯聯合大公國，球隊後衛Pierre Crockrell II本場攻下10分6助攻。（圖／籃協提供）
▲加州州立大學爾灣分校（UC Irvine）在威廉瓊斯盃以109:49戰勝阿拉伯聯合大公國，球隊後衛Pierre Crockrell II本場攻下10分6助攻。（圖／籃協提供）

記者黃建霖/臺北報導

加州州立大學爾灣分校（UC Irvine）在威廉瓊斯盃頭兩天賽事，展現出輾壓級的實力，在今（103）日以109:49戰勝阿拉伯聯合大公國後，他們目前2戰都贏超過60分、總計贏超過127分。球隊後衛Pierre Crockrell II本場攻下10分6助攻，沉穩控制對手節奏，雖是矮後衛、但能力出眾，他表示未來若能到亞洲聯賽打球，就像是夢想成真。

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Crockrell受訪時透露自己的母親是韓國人，在亞洲打職籃是他的夢想，能來到瓊斯盃打球像是夢想成真夢想。他表示自己知道KBL和其他亞洲聯盟，也認為這邊的籃球水平被低估了，若有機會當然希望能在些國家的聯賽效力。

另外，Crockrell也語出驚人的表示，他和上賽季在T1臺南台鋼獵鷹效力的阿修羅（Robert Upshaw）是一起長大的親密朋友，兩人交流時也會談到台灣；同時自己在美國有吃過鼎泰豐的食物，非常喜歡，也對一些亞洲NBA球星有著一些認識。

UC Irvine總教練Russell Turner在記者會上透露Crockrell是兩個分區的助攻王，這是他大學生涯的最後一年，也盼望他進入職業之前，能把經驗傳承給Derin Saran等年輕後衛。

在擔任UC Irvine的主帥後， Turner教練一直要非常要求球隊的防守，在這兩場的比賽他們就算大幅領先，也不放棄每一回合、每一顆球的拚鬥，「我要我們的球員展現韌性和精神，在場上必須要打得非常有能量，認為做好防守的基礎就是在陣容中擁有足夠的體能條件和陣容深度。」

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