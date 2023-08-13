楊丞琳曬辣照被抓包「P圖痕跡」！她親上火線認了 被讚真性情
39歲女星楊丞琳近幾年事業重心轉往中國，她也不時會在社群平台和粉絲分享生活，而她日前曬出性感的穿搭照，秀出絕佳身材比例，沒想到卻被網友抓包「P圖痕跡」，對此，她也直接承認修圖，大方的態度被粉絲狂讚真性情。
記者賴禹妡/綜合報導
楊丞琳日前在IG分享多張穿搭照，並寫下：「獻上庫存之ootd（當日穿搭），祝大家生活愉快。」只見她身穿駝色短袖針織上衣，胸前卻出現整排小洞，營造若隱若現的性感氛圍，再搭配Chanel吊帶及牛仔褲，展現出輕鬆休閒又具有小巧思的裝扮。
楊丞琳的美照曝光後，立即引來網友們留言大讚，「這身衣服也太酷」、「真好看」、「衣品超級無敵讚」、「真的衣架子，穿搭都好好看」。但也有網友發現，其中一張楊丞琳手上拿的CELINE肩背包，出現了一個不明霧色小點，疑似是修圖痕跡，「第四張包包霧霧的」、「有張圖修到包了」，對此楊丞琳也直接承認修圖喊：「對呀。」真性情的反應被粉絲們讚爆。
事實上，楊丞琳先前就曾被抓包過修圖，當時她曬出的穿搭照中，身後的牆壁線條明顯歪掉，被眼尖的網友們發現。她事後也大方承認修圖技術不夠好，幽默地說：「我不是修圖師，圖修歪不是很正常嗎？你們也太大驚小怪了吧。」