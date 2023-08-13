FTISLAND為了台灣歌迷「改精緻歌單」！李洪基又跟翻譯吵起來了
南韓知名樂團FTISLAND今年4月22日才在TICC舉辦《2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND'》，今（13）日相隔113天再回到同場地開唱，他們為了台灣Primadonna（粉絲名），把安可場留給寶島之外，主唱李洪基還透露為了今晚特地重擬歌單，只希望大家即使坐著也能好好享受演出；場上李洪基再度跟翻譯老師鬥嘴，笑翻全場3000位歌迷。
記者陳雅蘭/台北報導
相隔113天再來台灣，李洪基、李在真、崔敏煥、Lee Ui Soo中文實力未退，各自以中文自我介紹，敏煥也提到「RE: FTISLAND」的巡迴首站就是從台灣出發，安可最後一場又回到同場地，感到相當開心；新吉他手Lee Ui Soo也感激表示：「我沒想到我可以再一次來到台灣，上次來的時候我比較緊張也很期待，但緊張比較多，而這次是巡迴最後一場，比起緊張我更期待，今天會非常熱情的彈吉他，請大家享受到最後！」
由於Lee Ui Soo的開場發言比其他三人還多，翻譯老師依然從容不迫的將字句翻譯給全場，李洪基就露出敬佩的表情，還要求翻譯自我稱讚，翻譯說：「他叫我稱讚一下....」但翻譯依然不肯翻譯李洪基的讚美，李洪基就高喊：「不要害羞！」翻譯才講出：「果然是我們合作很久的翻譯老師，很優秀！」翻譯講完後也害羞表示：「不好意思！」
FTISLAND 4月在台開唱時，李洪基對於歌迷「坐著看表演」感到不解，他當時說：「我們以FTISLAND的身分表演，看到大家都坐著，真的好奇怪，我們一定會再來的！」更保證下次再到台灣時，場地一定會升級；可惜因為檔期關係無法兌現承諾，今晚李洪基就說：「其實這個演出場地非常棒，我們為了這次有擬歌單，把一些歌拿掉，畢竟有些歌曲是要站著（聽）的，會有點遺憾，所以接下來會有很多開心、歡樂、輕快的歌曲，不過大家想站起來也可以站起來，大家只要輕鬆享受演出就可以了！OK？」說完便帶來《Champagne 》、《PUPPY 》、《MITAI KEN FUTURE 》等曲。