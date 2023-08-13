瓊斯盃／賀丹砍下17分！中華白無懼菲律賓強硬身體對抗 奪2連勝
首戰旗開得勝的中華白隊今（13）日在威廉瓊斯盃對戰菲律賓，球隊士氣如虹、開賽就一直取得穩定的領先，在賀丹攻下17分、馬建豪進帳13分的帶領下，終場以89:79取得勝利。
記者黃建霖/臺北報導
中華白此役首節就打出一波30:14的攻勢，林信寬單節11分，馬建豪砍下8分，球隊進攻行雲流水。次節主場軍一度領先到20分，但之後菲律賓開始上身體強度，一度追趕上來，不過白曜誠幾記外線又控制住了場面，半場打完球隊以54:37領先，台灣球員三分球合計15投8中，外線手感火燙。
易籃再戰後，雙方肢體動作越來越大，場上開始有一些有意圖的犯規和言語挑釁，馬建豪一次頂開對手的動作，讓兩隊球員之間的氣氛劍拔弩張，比賽也進入到白熱化階段。末節菲律賓一度追到只剩個位數分差，不過賀丹進球穩定軍心，讓球隊最終穩住局勢拿下勝利。
賀丹這一場得到17分4籃板4助攻，馬建豪投進3顆三分球、得到13分，林信寬11分，簡廷兆15分，白曜誠10分。團隊命中率12顆三分球，傳出18次助攻。
拿下這一場勝利，中華白總教練許皓程十分肯定球員的表現，「打菲律賓是場硬仗，相近經過這一場之後，我們球隊身體碰撞的適應度應該有很大的提升。」