醫藥反腐　中國民間除了肯定疑慮也漸增

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在此情況下，中國官方近來大力進行醫藥反腐，一開始的確贏得不少民眾的掌聲。但在打擊層面擴大後，隨之而來的不同聲音隨之而起，使得這項醫藥反腐在民間的評價開始出現分歧。
其中包括，中國醫護人員的法定薪資，與歐美、日韓、台港等地的醫護人員相較均偏低，基層培訓醫師實領月薪僅人民幣1600元（約新台幣6880元），無法反映其專業特性、工作負擔及社會地位，進而給了醫護人員「想貪」的動機。因此，醫護人員待遇能否根本改善，是反腐之後的一大問題。
此外，近來醫藥反腐雷厲風行，部分地區出現上自院長、書記，下至衛生院主任都被抓的消息傳出後，一些民眾對「將來會不會沒有醫生給我看病」，「沒被抓的醫生恐怕醫術也不咋地（不怎麼樣）」的擔憂也開始蔓延，議論不絕於耳，以致出現「反腐不能一鍋端」的反面聲音。
也有人質疑，醫藥反腐動靜雖大，但是否只能治標而不能治本則是一大問題。如果制度不改，收錢的醫生雖然被抓，沒收錢的醫生「早晚也會收錢」，而藥商也還是會送錢，反腐恐怕沒完沒了，醫界將永無寧日。
還有屬於「陰謀論」的觀點認為，醫藥反腐是中國官方「割韭菜」的一環，原因是各級政府都缺錢，但醫療系統在長期貪腐下充滿油水，反腐後收繳的不法收益勢必可觀，足可因應一段時間開支，同時博取「反腐」的好名聲。
在這種情況下，醫藥反腐能否解決中國民眾「看病貴」、「看病難」的問題受到關注。一篇「把院長抓了，你照樣看不起病」的網文最近受到熱議。內容指出，把院長都抓了，以後腐敗就不存在了嗎？不會的。在強大威懾下，這些事情不會明目張膽，只會以更隱秘和扭曲的形式繼續存在，「抓不住把柄而已」。
文章認為，在這種情況下，醫生會「磨洋工」（慢做事拖時間），反正就這點錢幹多幹少一個樣，本來10分鐘看一個病人，以後一個病人看1小時，擠爆候診大廳，也滿足民眾希望醫生仔細看診的願望，反正「疼在你身上，我又不疼」。
這篇文章主張，解決「看病難、看病貴」，出路在「市場化」。只要開放設立私立醫院，讓公立醫院每個有點資歷的醫生都能自開醫院，醫院就像飯館般遍地開花。要在競爭中取勝，獲利的唯一辦法就是爭取患者青睞，樹立良好口碑，辦法就是「提服務、優流程、降成本、降價格」。
文章說，最好的醫藥反腐就是「市場化」，允許民營資本投資醫院，讓醫院和醫生在市場上自由競爭，且去除醫療領域的管制措施。如果光反腐，卻不允許醫療市場化，結果就是讓醫院和「供銷社」無異。（編輯：邱國強）1120813