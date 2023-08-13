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FTISLAND李洪基拒絕台灣妹深情告白！就是堅持不交往喊「對不起」

▲粉絲排字「今天開始是第一天」告白FTISLAND，卻被主唱李洪基打槍。（圖／記者葉政勳攝）
▲粉絲排字「今天開始是第一天」告白FTISLAND，卻被主唱李洪基打槍。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓樂團FTISLAND今（13）日在TICC舉辦《2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND'》巡迴最終場，4人李洪基、李在真、崔敏煥、Lee Ui Soo帶來許久未表演的《I Hope》，還跟歌迷大合唱《告白》，當見到3000位歌迷排字「今天開始是第一天」應援後，李洪基卻拒絕粉絲的表白，笑說：「我不行！對不起！」逗樂全場。

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▲FTISLAND李在真。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲FTISLAND貝斯、副主唱李在真。（圖／記者陳雅蘭攝）
李洪基、李在真、崔敏煥、Lee Ui Soo每唱完一個橋段，就會不斷喊好熱，全場更起鬨要求李在真脫衣服，在真頻頻搖頭，指自己有大肚和腰際肥肉，所以拒絕大家請求。他們也透露，FTISLAND的最新專輯已籌備完成，今的髮色造型也是此次發片的新髮型，搶先給台灣歌迷看之外，李洪基更直接劇透新歌，現場清唱一段送給台灣粉絲。

FTISLAND最新巡迴演出的名稱已確定為「HEY DAY」，李洪基也承諾新巡迴會有台灣站，要大家再期待一下；他還提到會把「RE: FTISLAND」終場選在台灣舉行的原因，「自從上次台灣的演出結束後，聽說台灣反饋希望能再來唱一次，這邊（台灣）的迴響也是最大的，所以才把安可選在台灣，下次來台灣，我們就直接唱兩場吧！」由此可見FTISLAND相當喜歡在台表演的氣氛。

▲FTISLAND崔敏煥。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲FTISLAND鼓手崔敏煥。（圖／記者陳雅蘭攝）
台灣Primadonna（粉絲名）也為了FTISLAND，準備彩虹燈海應援，讓4位成員非常感動，李洪基更中斷演出，執意要去拿手機紀錄眼前的美景。李洪基提到，今晚的歌單跟4月來台時不同，也笑：「很奇怪，每次來台灣一定要唱《壞女人》才對，不知道這首怎麼會變這麼有名，不過上次有準備，粉絲卻要我們準備另一外首，所以這次才唱不同的。」

FTISLAND感謝台灣歌迷的熱情應援，李洪基說：「現在幾乎接近尾聲，每次來台灣都感受到這件事，就是都會得到很好的力量，所以下下週新開啟的巡迴，我們託大家的福得到很多力量，我覺得會表演得很好！」

演唱會尾聲，粉絲齊唱《告白》加上排字「今天開始是第一天」的應援，感動FTISLAND和全場大合唱該曲，結束後李洪基就說：「什麼啊？今天開始是第一天的話，表示我們交往了嗎？我不行，我不能，對不起喔！」隨後大家就表演夯曲《I Hope》，李洪基表示：「大家將這首（《告白》）當禮物送我們，我們將這首歌送給大家，我要看著大家唱多棒喔！」表演完最後一首歌《Still with you》後，4位成員就全體鞠躬，結束今晚演出。

▲FTISLAND新吉他手Lee Ui Soo。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲FTISLAND新吉他手Lee Ui Soo。（圖／記者陳雅蘭攝）

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