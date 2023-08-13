聯合收穫節暨全鄉運動會 周春米與部落族人共舞慶豐收
屏東縣的原住民部落正迎接豐收的季節，縣長周春米參與三地門鄉和瑪家鄉的聯合收穫節暨全鄉運動會，與部落族人一同歡聚，共舞慶祝豐收的喜悅。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣每年的原鄉收穫季節對原住民族而言是一年中最重要的慶典。今年，全縣9個原鄉各部落從6月開始陸續舉行收穫祭，活動將持續至9月底，甚至有些部落將一直延續至年底，超過60場的收穫祭活動將在各個鄉鎮展開，帶來濃厚的節慶氛圍。
近日，屏東縣內的氣候多變，13日上午下起了大雨。儘管周縣長原本擔憂雨水會影響慶典進行，然而中午時分天空突然放晴，而且雨水沖刷後的山川變得格外清新美麗。大家都感謝祖靈的庇佑，使得活動能夠順利進行。
而收穫節保留了傳統的祭儀儀式，同時融入了鄉村運動會，部落族人不分年齡性別，身著盛裝參與，每個部落都攜帶著當地特產進場，有山豬、檳榔、芋頭、小米、甘蔗、香蕉、南瓜、芒果等，將一年的辛勤耕耘成果呈現於眾人面前。
周春米說，屏東縣政府一直重視並推廣原住民族文化，下半年將有多場精彩的活動展開。其中，自2017年起舉辦的全縣性聯合收穫節「收穫那麼多」將於9月16日和17日在屏東市千禧公園舉行，活動包括千人圍舞、部落青年土地音樂會、樂團表演、傳統競技、趣味競賽、健康操比賽和百攤市集等，邀請全國各地的好朋友共襄盛舉。