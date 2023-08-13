瓊斯盃／桑總解釋中華藍整體調度想法　劉錚腳踝有傷影響跳投狀態

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桑茂森說，這次瓊斯盃在策略制定上以防守為重心，這兩場開賽球員都打出很強的壓迫，希望能藉由這樣的過程，讓陣中高大的球員在對上韓國隊這些快速球隊時，可以打出教練團想要的執行內容。
不過或許也是因為在防守端花費了許多精力，因此影響到球員在進攻端的表現。桑茂森說，今天球隊產生了23次助攻，雖然外線命中率不佳，但有幾次出手機會是好的，後續的比賽還是鼓勵球員大膽去做出手，機會出現就要展現自己。
至於劉錚目前的狀況，桑茂森解釋說前者集訓到現在幾乎全勤，很辛苦地以身作則，而且身上也有傷。「之前的2次友誼賽，讓他腳踝出現輕微扭傷的情況，本來這次的比賽也有打算徵詢他的想法（休戰）。」
「經過這幾天休息，他認為自己可以打。但在場上肯定還是有影響，跑動是沒問題，但跳投投仍無法完全發揮，相信是因為這些傷勢的原因。」桑茂森如此說道。
今天中華隊主控林庭謙休兵，但阿巴西、阿提諾等主力在場上卻又打了比較長的時間，對此調度桑總表示，主要是顧慮到職業球員通常打一休一，要讓他們提早進入到短期盃賽連戰的狀態，不希望球員因坐太久、失去節奏，這也是教練團在調整上的計畫。
至於上一場受傷的盧峻翔的部份，教練團以他的健康為第一考量，希望他能在亞運前完全恢復，因此對其傷情比較謹慎，預計讓他在瓊斯盃第6天回歸。