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瓊斯盃／桑總解釋中華藍整體調度想法　劉錚腳踝有傷影響跳投狀態

▲中華藍大勝日本隊，但球隊當家前鋒劉錚仍在找外線手感。（圖／籃協提供）
▲中華藍大勝日本隊，但球隊當家前鋒劉錚仍在找外線手感。（圖／籃協提供）

記者黃建霖/臺北報導

中華藍隊今（13）日以86:68戰勝日本大學明星隊，不過這場比賽，球隊發生了18次失誤，三分球31投僅8中，當家前鋒劉錚更是外線6投0中，仍在找手感。總教練桑茂森賽後解釋了原因，並且也鼓勵球員有機會就要大膽出手。

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中華藍今天面對實力不強的日本大學隊，開賽打出27:11的攻勢就確立了勝利的基礎，不過在下半場失誤比較多，也漏掉了一些籃板。整體來說，比賽內容還有一些可以進步之處。

桑茂森說，這次瓊斯盃在策略制定上以防守為重心，這兩場開賽球員都打出很強的壓迫，希望能藉由這樣的過程，讓陣中高大的球員在對上韓國隊這些快速球隊時，可以打出教練團想要的執行內容。

不過或許也是因為在防守端花費了許多精力，因此影響到球員在進攻端的表現。桑茂森說，今天球隊產生了23次助攻，雖然外線命中率不佳，但有幾次出手機會是好的，後續的比賽還是鼓勵球員大膽去做出手，機會出現就要展現自己。

至於劉錚目前的狀況，桑茂森解釋說前者集訓到現在幾乎全勤，很辛苦地以身作則，而且身上也有傷。「之前的2次友誼賽，讓他腳踝出現輕微扭傷的情況，本來這次的比賽也有打算徵詢他的想法（休戰）。」

「經過這幾天休息，他認為自己可以打。但在場上肯定還是有影響，跑動是沒問題，但跳投投仍無法完全發揮，相信是因為這些傷勢的原因。」桑茂森如此說道。

今天中華隊主控林庭謙休兵，但阿巴西、阿提諾等主力在場上卻又打了比較長的時間，對此調度桑總表示，主要是顧慮到職業球員通常打一休一，要讓他們提早進入到短期盃賽連戰的狀態，不希望球員因坐太久、失去節奏，這也是教練團在調整上的計畫。

至於上一場受傷的盧峻翔的部份，教練團以他的健康為第一考量，希望他能在亞運前完全恢復，因此對其傷情比較謹慎，預計讓他在瓊斯盃第6天回歸。

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