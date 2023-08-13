籃球／宇宙政大稱霸世界！ 竄出新雙能衛和高砲塔成關鍵
台灣大專聯賽UBA三連霸強權政治大學在世界舞台展現超水準表現，在日本東京舉行的WUBS世界大學籃球系列賽先擊敗NCAA一級球隊瑞德福大學（Radford），今又擊敗地主日本白鷗大學拿下冠軍，證明台灣冠軍並非浪得虛名。
運動中心/綜合報導
各隊在WUBS雖未必派最佳陣容，但強度絕對高於國內UBA聯賽，尤其瑞德福大學（Radford）屬於NCAA一級球隊，賽前原被評估能奪冠，政大能逆勢擊敗強權，也展現超群的實力。
其實政大目前也非完全體，兩大主力缺陣，包括王凱裕加入中華培訓隊、莊朝勝成為PLG新北國王的借將，但宋昕澔和吳志鍇挺身而出，無縫接軌成關鍵。
為了備戰WUBS，政大參加佛光盃以賽代訓，教練陳子威坦言，當時球隊已超過一個月沒有正式比賽，且外籍生陸續加入，許多主力又被借調到國家隊，因此默契並不好。
所幸經過佛光盃得調整，逐漸打出隊型，宋昕澔成長明顯，有望接棒畢業學長林彥廷的位置；宋昕澔今夏轉型控球非常成功，即使游艾喆歸隊，他轉往得分後衛，仍提供充足的火力輸出，是備受期待的雙能衛。
吳志鍇則扮演稱職的小前鋒，加上外線投籃進步許多，陳子威期盼他能成長為高砲塔，型態有點像前政大的明星球員張鎮衙。